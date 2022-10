Desde hace unos años, varios jóvenes han logrado ingresos gracias a los contenidos que elaboran en sus canales de YouTube u otras redes sociales. Ese fue el caso de la argentina Nahir Lorenzetti, quien sorprendió hace unas semanas al pedir, entre lágrimas, que la mantengan. Tras hacerse viral su video, reapareció y anunció que una empresa le hio llegar una oferta laboral.

En los primeros días de septiembre, la tiktoker Nahir Lorenzetti sorprendió a sus miles de seguidores al hacer una revelación urgente: pidió, entre lágrimas, que la mantengan.

“Por favor, esto es un llamado a la solidaridad. Yo no haría esto si no fuera realmente urgente. Necesito que alguien me mantenga, porque no me gusta trabajar. Yo siento que nací para otra cosa. No sé, necesita una solución, es muy difícil todo esto”, dijo la tiktoker ante la sorpresa de propios y extraños.

El video se hizo viral y, hasta la fecha, superó los 20 millones de reproducciones. Muchos usuarios hicieron bromas sobre la petición y no faltaron los escépticos.

Después del gran revuelo que provocó el clip, la joven nacida en Rosario fue contactada por varios medios de comunicación y hasta tuvo que pedir que dejen de compartir la publicación.

“Mi madre me está mandando mensajes que me van a quitar la tenencia de mis hijas. No es un chiste, basta”, refirió la joven

Responde a detractores

El fin de semana, la influencer se pronunció sobre todo lo que tuvo que pasar durante ese tiempo, según indicó Vía País.

A las personas que se mostraron escépticas sobre su petición, la joven les dejó un mensaje que provocó más dudas que certezas. “Es verdad, es mentira, es chiste, pero si querés no es chiste”.

Asimismo, aseguró que no consiguió ingresos por su video viral

“‘Ahora te estamos manteniendo entre todos, me dicen’. Por hacerte viral ahora vivís de las redes sociales. Están todos locos si piensan que es así de fácil”, contó la tiktoker.

“Mi ingreso principal actualmente es Twitch, soy streamer y antes vivía de YouTube, Antes era youtuber, pero me empezó a ir mal”, agregó.

Recibió oferta laboral

No todo fueron malos ratos. Lorenzetti afirmó que fue contactada por una empresa para hacerle llegar una “propuesta laboral muy extraña”.

“Resulta que una clínica de Uruguay me pagó para que haga una publicidad llorando. En vez de decir: ‘necesito a alguien que me mantenga’, yo tenía que decir: ‘necesito que alguien me pague la consulta del odontólogo”, dijo.

Nahir reveló que la clínica le pagó 500 dólares por el trabajo, pero sorprendió a sus seguidores al contar en que gastó el dinero. “Me compré un iPhone, estoy esperando que me llegue el iPhone. Viene por correo”

