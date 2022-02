Rusia ya comenzó su invasión a Ucrania con bombardeos e incursiones terrestres en todo el país. Ante esta tensa situación, las redes sociales han servido como vehículo para seguir las últimas noticias sobre este conflicto bélico. Por ello, un video viral de una ‘tiktoker’ abrió el debate en Internet al indicar que sus compatriotas no ven como una agresión las medidas encabezadas por su presidente Vladimir Putin.

Luego de anunciarse la operación militar en territorio ucraniano realizada por las fuerzas rusas, Ale Ivanova Style, una ‘influencer’ nacida en San Petersburgo que reside en México, decidió compartir con sus casi 6 millones de seguidores la situación que está viviendo sus “paisanos” ante este enfrentamiento.

El drama de una tiktoker rusa tras el conflicto contra Ucrania

Mediante su cuenta (@aleivanovastyle), Ale Ivanova reconoció que “jamás podría imaginar que esto podría llegar a este grado y me duele verlo porque somos hermanos. Me siento confundida porque en nuestros medios nos están diciendo que nosotros estamos apoyando a la gente de Ucrania que están viviendo el genocidio, aquí veo otra cosa en las noticias”.

En ese sentido, Ivanova explicó que el mandatario Vladimir Putin sostuvo que “desde 2014 el gobierno de Ucrania está ocupado por los neonazis que hacen mucho daño al país… como por ejemplo Donbas, habitada en su mayoría por los rusos. Como dice Putin durante ocho años la gente de esta región ha sido atacada, bombardeada y atacada. Y es por ello que el gobierno tomó la decisión que esta región sea independiente de Ucrania”.

“No ven como una guerra”

Por otro lado, Ale Ivanova precisó que “muchos de sus paisanos no están preocupados como el resto del mundo, porque no lo ven como una guerra”. Según Putin nuestras acciones tienen un carácter pacifico para proteger a la gente que está sufriendo de genocidio. Él dijo que no tiene planes de atacar a la gente civil sólo la base militares”, agregó la youtuber.

Asimismo, la ‘tiktoker’ europea dejó en claro que “en los medios rusos, Rusia es un salvador no un agresor. Hablan mucho de que Rusia fue obligada a tomar las acciones militares para proteger nuestras fronteras de la amenaza que puede representar las bases militares de Estados Unidos en Ucrania”.

¿Cómo salir de Ucrania tras el bombardeo de Rusia?

De acuerdo con Alex Tienda, el youtuber que grabó el inicio de los bombardeos de Rusia sobre Ucrania, “la manera de escapar de Ucrania va a ser por tierra, obviamente”. “Tenemos que saber exactamente a qué ciudades es seguro ir porque muchas están siendo atacadas en este momento, así que prácticamente cualquier ciudad de Ucrania es peligrosa”, indicó el joven.

¿Cómo se crea un video viral?

Crear vídeos de corta duración y de alta calidad.

Poner las palabras clave de tu vídeo en el título y en la descripción.

Promocionar tu vídeo de través de las redes sociales.

Ponérselo fácil a tus lectores y seguidores.

Haz que no sea indiferente.