En sociedad con Dave Grutman, propietario de varios restaurantes y clubs nocturnos en Miami, el famoso artista puertorriqueño Bad Bunny hizo su primera incursión en el mundo gastronómico con un espacio especializado en comida oriental.

Fue así como nació Gekko, un restaurante especializado en steakhouse japonés que se ubica en las calles 8SE 8th ST, en Miami (Florida, Estados Unidos), en la planta baja del SLS Lux Brickell en la colorida South Miami Avenue.

Al tratarse de un establecimiento de lujo que ofrece cortes de carne premium y también una larga lista de cócteles, no todos tienen la posibilidad de visitarlo; sin embargo, una tiktoker de España llegó al sitio para revelar todos sus secretos.

“Ya me estoy oliendo que va a ser el video más caro que he hecho hasta ahora así que, por favor, yo no soy rica, darle ‘me gusta’”, explicó la usuaria ‘Aquí Sandra’, identificada en TikTok como @aquisandrax.

Según contó, un día antes había intentado ingresar al local, pero se lo impidieron debido a que su novio “llevaba pantalones cortos”. Por ello, tuvo que regresar al día siguiente. “Vengan bien vestiditos”, advirtió.

La experiencia culinaria de una tiktoker en el restaurante de Bad Bunny

“Te hacen una presentación preciosa de cada plato para que les hagas un vídeo”, comentó la tiktoker, antes de presentar algunos de los platillos que ordenó.

El primero de ellos fue unas ostras acompañadas de granizado de sandía y luego pidió dumplings de langosta con oro. “Nunca lo había probado”, aseguró Sandra, destacando la “explosión de sabores” que sintió al saborearlos.

La joven prosiguió su experiencia culinaria degustando unos nigiris de atún, un platillo “increíble”, aunque esperaba que vinieran “más de dos trocitos por el precio” y pese a que se trató del mejor sushi que probó en su vida.

En el siguiente plato fue arroz crujiente con wagyu y su opinión fue contundente: “Voy a estar soñando meses con este bocado”, indicó. Asimismo, probó un churrasco wagyu que estaba igual de bueno.

Finalmente, probó un dulce de leche que se convirtió de forma instantánea en el “mejor” que Sandra había probado en toda su vida.

Así, la tiktoker pasó a mostrar que ella y su pareja pagaron 370,08 dólares por comer en el restaurante Gekko de Miami.

“El susto gordo, esto es lo que nos costó la cena, con la propina incluida y todo”, concluyó la española, cuyo testimonio se viralizó en TikTok con 15 millones de reproducciones.

El clip sorprendió a más de un internauta, debido a que varios esperaban que la cuenta sería mucho mayor al monto señalado.

“¿$370? No está mal, me imaginaba mucho más que eso”; “Oye pues para ser un restaurante caro no lo veo tan tan caro”; “Pensé que sería más cara la cuenta pero ni tanto, quiero ir”; “me imaginaba con todo lo que comiste una cuenta de 700 o 800 dólares”, escribieron las personas.

¿Cuánto cuesta comer en Gekko, el restaurante de Bad Bunny?

El portal del Heraldo, para satisfacer la curiosidad y necesidad de información de sus lectores, elaboró una nota periodística dando detalles de algunos precios.

De acuerdo al medio de comunicación citado, los precios en el restaurante oscilan entre los 14 y 300 dólares, habiendo comidas para los diferentes tipos de bolsillo de la población que quiere, por lo menos, ir a probar por curiosidad.

De hecho, la especialidad de la casa es una de las comidas más costosas de Gekko, el cual consiste en un platillo de carne ‘Wagyu’ de 450 gramos, cuyo costo oscila entre 250 y 300 dólares.