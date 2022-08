Todos los empleados de una tienda de calzado renunciaron al mismo tiempo a sus puestos de trabajo, en un increíble acto de huelga masiva que no tardó en volverse viral en TikTok.

En las imágenes publicadas por la usuaria @garwood8812, se observa que todos sus compañeros abandonan las instalaciones del establecimiento, ubicado en Virginia, Estados Unidos. Tras ello, les pregunta cómo se sintieron después de renunciar.

Uno de los jóvenes mostró cómo vació su casillero con una bolsa de ropa en la mano, mientras que otro dijo que se sentía “muy bien”.

“Cuando todo el personal decide abandonar el departamento de calzado en cuestión de minutos. Para nuestro DM [gerente directo], todos lo odiamos y no se olvide de arreglar esos escaparates. Departamento de zapatos, has sido real, has sido divertido, pero seguro que no has sido realmente divertido”, escribió la usuaria en la descripción del clip.

@garwood8812 When the entire staff decides to quit the shoe department in a matter of minutes. To our DM, we all hated you and dont forget to fix those window displays 😉. Shoe department youve been real, youve been fun, but you sure as hell havent been real fun ✌🏻

La publicación se volvió tendencia y en algunos días superó las 2 millones de reproducciones, generando toda clase de comentarios y siendo la gran mayoría de apoyo.

“Bien por todos, no es fácil, pero un cambio real requiere algo tan drástico como esto”, dijo una persona. “¡Estoy tan orgullosa de todos ustedes!”, comentó otra. “¡Esta generación no es para jugar! ¡Estoy aquí para eso!”, escribió un tercero.

Aunque no se han especificado las razones específicas de la renuncia masiva, @garwood881 dijo que lo que buscaban era “hacer una declaración”.

Renuncias masivas en Estados Unidos

La tendencia de los trabajadores a renunciar no es algo nuevo, especialmente porque estamos en la era llamada “La Gran Renuncia”, donde los empleados están renunciando en masa buscando mejores opciones laborales.

El medio Daily Dot informa que la tendencia de los trabajadores que renuncian es cada vez más frecuente en los Estados Unidos, con un 63 por ciento que se va debido a la mala paga y la falta de crecimiento profesional.

Mientras tanto, el 57 por ciento de los encuestados sintieron que les faltaban el respeto en el lugar de trabajo.

