TikTok está lleno de videos viral mostrando cómo es su día a día en el trabajo: desde empleados de Amazon compartiendo cómo es trabajar de noche, hasta azafatas de vuelo dando trucos para evitar una experiencia desagradable a bordo. No hay duda de que los usuarios tienen mucha curiosidad por saber cómo es la jornada laboral de las distintas profesiones, tanto es así que incluso un video de una extrabajadora de Meta ha llamado la atención de millones en redes sociales.

A raíz de los recientes despidos de la compañía, una exreclutadora de Meta reveló que ganó 190.000 dólares por no hacer “nada” en el trabajo. Maddie, @maddie_macho, compartió recientemente un video de TikTok en el que hablaba de sus seis meses de empleo en 2021. Sólo habían pasado unos días desde que Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, revelara que despediría a más de 10.000 trabajadores.

La joven comenzó el clip, titulado “Me pagan 190.000 dólares por no hacer nada en Meta”, describiendo cómo su empleador no estaba contratando nuevos empleados mientras ella estaba allí. Afirmó que durante los seis meses de trabajo, se suponía que no se contrataría a nadie. “Eso me dejó sin palabras... Pensé, ‘perfecto, solo voy a aguantar por un año, obviamente no logré eso’”, contó.

El video viral de Maddie

Su revelación ocurrió en medio de los recientes despidos de la compañía, apenas algunos días después de que Zuckerberg anunciara una nueva ola de despidos de más de 10.000 empleados de Meta.

“Lo más que hicimos, esta es la parte loca, es que tuvimos muchas reuniones de equipo”, dijo Maddie. “¿Para qué nos reuníamos? No estábamos contratando a nadie. Solo para escuchar cómo todos los demás no estaban contratando a nadie. Además, yo estaba en un equipo en el que todos eran nuevos”, añadió en el video que se ha hecho viral.

A partir del 17 de marzo, los videos de Maddie tienen más de 210,400 vistas, y los usuarios de TikTok se burlan de su tiempo en Meta en los comentarios. “Mira, no le habría dicho a nadie que no estaba trabajando jajaja”, escribió uno. “Que me paguen 190k por no hacer nada es una locura”, agregó otro.

Otras personas expresaron cómo podían relacionarse con la experiencia laboral de Maddie. “Tuve la misma experiencia durante 4 meses. El cheque de pago más fácil jamás jajaja”, escribió uno. “¡Aquí igual!” añadió otro. “Estaba ganando mucho dinero en Amazon y no contraté a nadie. Recaudé un inicio de sesión de $ 80k y una indemnización voluntaria“.