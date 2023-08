Muchos nos hemos sentido conmovidos hasta las lágrimas al ver este desgarrador video viral que está dando la vuelta en TikTok ¿Por qué? Pues se nos muestra a un perrito con una expresión de tristeza, al parecer por darse cuenta de que un mal humano lo había abandonado sin remordimiento alguno en medio de la calle.

El momento fue compartido por Lomitos y Michis (@lomitoymichi), el amigo de cuatro patas está sentada al lado de un par de motos estacionadas en la calle. Todo parece ‘normal’, salvo porque nuestro protagonista tiene una expresión de congoja, pena y frustración, como si fuera un humano.

“La reacción de un lomito al darse cuenta que fue abandonado”, se lee en la descripción del clip viral, el cual viene acompañado de un sentido tema de Lady Gaga “Always Remember Us This Way”.

Mira aquí el video viral

Al ver las imágenes, miles de personas se sintieron conmovidas y acudieron a la caja de comentarios para compartir su dolor:

“¿Alguien lo ayudó? ¿solo lo grabaron? Y si dicen dónde está para adoptarlo”, “¿por qué no corrió a abrazarlo? Espero que lo haya hecho”, “necesito saber si alguien lo acogió y lo abrazó con mucho amor”, “no puedo, me lo llevo a casa y lloramos juntos”, “hagan viral este video para ayudarlo”, “filman su dolor y no lo ayudan”, “por favor, no más abandono”, “se ve que le duele en el alma”, “¿por qué habrá tanta gente que no tiene sentimientos? Nuestros perritos son como nuestros hijos”, “hay mucha bondad y demasiada maldad”.

