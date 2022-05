Un niño de Córdoba, Argentina, inició una colecta solidaria por medio de las redes sociales para comprarle unos anteojos a su humilde compañero de clases, quien tiene problemas de visión. Según el pequeño Joaquín, Josué, su amigo, va a la escuela con unos lentes “atados con alambre”, debido a que su madre no tiene trabajo.

“Soy Joaquín, mi compañero de quinto grado, Josué, está necesitando lentes nuevos. Él tiene un problema en la vista y los que usa los tiene rotos hace mucho tiempo”, empieza diciendo el menor de tan solo 9 años, en un video que fue publicado en Twitter por su padre.

“Cuestan cerca de 20.000 pesos (172 dólares) porque son especiales. Yo decidí que voy a poner 4000 pesos de mis ahorros personales. Necesito de ustedes para ayudarme a completar lo que falta. Si están interesados, pueden colaborar con lo que puedan, entre todos seguro que lo logramos”, agregó el niño, quien se encontraba ahorrando para ir a ver a su equipo deportivo preferido.

Me ayudan a compartir? Mi hijo Joaquín está juntando unos pesos para ayudar a su compañero Josué que necesita anteojos nuevos! Estaba ahorrando para ir a ver a Los Pumas a San Juan en Agosto pero prefiere usar sus ahorros en los lentes para su compañero!

El llamado del pequeño no tardó en volverse viral en redes sociales. El medio local El Doce.tv señaló que se logró alcanzar la suma necesaria para comprar las gafas e incluso una óptica les dio unos anteojos completos.

“Estoy muy agradecida con todo. Él tiene problemas de la vista desde los cuatro años y hace dos que no le hacíamos lentes nuevos”, declaró la mamá de Josué, bastante emocionada. “Que un niño de nueve años tomara una decisión así, me sorprendió mucho. Cada vez que veía el video en algún canal me largaba a llorar”.

“Gracias Joaquín por comprarme estos lentes, que Dios te bendiga”, dijo por su parte el pequeño Josué.

Gracias por contar esta hermosa historia. Y a las seños también, porque valores también se inculcan en la escuela!

Ahora, la meta es conseguir el dinero suficiente para que el menor pueda operarse de la vista. “Se van a generar un montón de gastos así que vamos a tomar el compromiso de todos. Josué va a tener que ir cambiando la graduación cada tanto tiempo”, explicó el padre de Joaquín.

Gracias a todos! Tenemos esto más $15000 en efectivo. Los anteojos de Josué están cubiertos como así también el comienzo de un tratamiento pre quirúrgico, para sus ojitos. Estamos en Arroyito y todo esto va a ser en Córdoba capital. (120 kms) se van a generar algunos gastos que