Tetris es un famoso juego y, aunque han surgido versiones nuevas como Tetris Effects o Tetris 99, muchos siguen disfrutando de la versión original de NES (Nintendo Entertainment System). Durante más de 30 años, ninguna persona había logrado vencerlo hasta llegar al final del título; sin embargo, recientemente, un streamer de 13 años llamado Blue Scuti lo logró después de varios intentos.

El menor, dedicado al competitivo de Tetris, demostró su habilidad al derrotar a la inteligencia artificial del juego. En un video subido a YouTube, puedes ver el momento en que el adolescente vence al sistema, forzando que la consola emita una especie de “pantalla de la muerte”, quedándose congelada.

“¡Sí! Me voy a desmayar, no puedo sentir mis dedos, no puedo sentir mis manos”, exclamó el streamer, quien se las arregló para encajar las piezas que caían a una velocidad impresionante.

Esta hazaña, aparentemente sencilla, marca un verdadero hito, ya que es la primera vez en más de tres décadas que alguien logra llegar al final del Tetris original de NES, siendo además un logro único en la historia de los videojuegos.

No se veía algo similar desde 2021, cuando otro streamer, Jonas “NubbinsGoody”, estableció un récord de velocidad al completar 100 líneas en el juego en tan solo 1 minuto y 57 segundos, un logro que ni siquiera se dio cuenta de que había alcanzado en el momento en que ocurrió.

Así que, aunque queda por ver qué otros récords se lograrán en Tetris, la hazaña de Blue Scuti ya quedará marcada en la historia como el primer ser humano en completar la versión original de NES.

¿Por qué Tetris es tan popular?

Tetris ha ganado popularidad gracias a su diseño adictivo y simple. Desarrollado en 1984 por Alekséi Pázhitnov, el juego desafía a los jugadores a encajar formas geométricas en líneas completas, fomentando la resolución rápida de problemas.

La accesibilidad es clave para su éxito continuo. Tetris ha estado disponible en diversas plataformas a lo largo de los años, desde consolas hasta celulares. Su capacidad para adaptarse a diferentes tecnologías ha contribuido a su atractivo sostenido.

La música icónica de Tetris, conocida como “Korobushka” o “Theme A”, también ha desempeñado un papel importante en su popularidad, convirtiéndose en un ícono cultural reconocido.

