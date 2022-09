La crisis energética que atraviesa Europa viene causando que los gobiernos implementen diversas medidas para solucionar este problema. Recientemente, la ministra de Ambiente de Suiza dio una recomendación bastante controvertida: bañarse en pareja para, así, poder ahorrar energía y agua.

Para comprobar su eficacia, un reportero de España no dudó en ponerle a prueba durante una transmisión en vivo.

Manu Lajarín, periodista del programa de televisión Cuatro al Día, apareció en pantalla con el torso desnudo para probar si, al ducharse con una persona, se consumen menos recursos.

“Lo que tiene que hacer uno para ganarse el pan”, comenzó diciendo el comunicador, cuyo acto se viralizó en redes sociales.

En las imágenes, se le puede ver ingresando a una ducha con una amiga suya, quien le ayudó echándole el agua y poniéndole jabón.

Video viral de reportero que tomó una ducha en pleno despacho

#PEREODISMO



Comenta todo lo que está mal en esta conexión.



Madre mía, vaya meme 🤦🏽‍♂️ pic.twitter.com/W6dBhtrXqS — Carles Tamayo (@TamayoStuff) September 22, 2022

Según Lajarín, una ducha de cinco minutos en España representa un consumo de unos 60 a 105 litros. Tras compartir este dato, la acompañante del reportero admitió que la iniciativa es bastante “incómoda”.

Aunque no se confirma si bañarse en pareja resulta más económico, la peculiar escena ha generado toda clase de reacciones entre los internautas.

“Pobrecito… en serio. Eso no lo ha decidido él. Y no soy capaz de imaginarme la vergüenza propia”; “Si lo tengo que hacer yo.... No entra otra persona en la ducha”; “La electricidad y el combustible están más caros que nunca”, escribieron.

Por qué hay una crisis energética en Europa

La crisis energética de Europa se está profundizando a medida que Rusia limita aún más las exportaciones de gas natural, lo que obliga a los Gobiernos a gastar miles de millones de euros para proteger a las empresas y los consumidores de las facturas vertiginosas a medida que la región se desliza hacia la recesión, señala la CNN.

Los precios de referencia europeos del gas natural se dispararon un 28% hasta alcanzar los 274 euros (US$ 272) por megavatio hora, en el primer día de negociación después de que el gigante energético ruso Gazprom detuviera indefinidamente los flujos a través del vital oleoducto Nord Stream 1, alegando que había encontrado una fuga de aceite en una turbina.

La decisión de Moscú de no reabrir el gasoducto avivó las preocupaciones de que la Unión Europea podría quedarse sin gas este invierno, a pesar de un esfuerzo exitoso para llenar los tanques de almacenamiento. Temores similares en el Reino Unido hicieron que los futuros mayoristas de gas natural subieran sus precios más de un tercio.