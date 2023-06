Un conocido streamer argentino fue víctima de un violento robo en su auto mientras hacía una transmisión en vivo. Las imágenes generaron toda clase de reacciones entre los usuarios.

Bruno, identificado en las redes sociales como Brunenger, suele hacer directos en la plataforma Kick. Tras empezar en Twitch, el joven alcanzó una gran popularidad y en la actualidad acumula miles de seguidores.

Recientemente, el argentino protagonizó un dramático momento que preocupó a sus fans y todo fue captado en video. Mientras hacía una transmisión en directo desde un auto, donde hacía de taxista por aplicativo y esperaba a una pasajera, se ve que un sujeto se acerca y le rompe el vidrio del copiloto para intentar robarle su celular.

Tras unos segundos en que se corta la transmisión, se puede ver al streamer huyendo de lugar y comentando lo sucedido.

Segundos después, Brunenger explica lo sucedido y confirma que efectivamente le sustrajeron su teléfono. “Tenía el teléfono ahí con el soporte. Estaba esperando a la pasajera esta, y frenó una moto. Bajó el chaboncito, le metió una piña al vidrio, agarró el teléfono, y se fue corriendo. Se subió a la moto y se fue”, señaló.

Violento asalto a streamer argentino

"Brunenger":

Por el robo que sufrió durante un stream pic.twitter.com/S6OsiJwI8S — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 11, 2023

Posteriormente, el joven agradeció el apoyo de sus seguidores e indicó que se encuentra en buen estado de salud. “Gracias a los que se preocuparon, me robaron mientras hacía el stream de Uber, pero por suerte no me paso nada. Los quiero, gracias por sus mensajes”, escribió en su cuenta de Twitter.

El medio Todo Noticias informó que el asalto se produjo en la Avenida Belgrano 2950 de la ciudad de Buenos Aires. Por otra parte, se dio a conocer que Bruno denunció el hecho ante las autoridades.

¿Cómo reaccionar ante un asalto?

Recuerda que lo más importante es tu seguridad, por lo que se recomienda seguir las siguientes recomendaciones.

No oponer resistencia

Evitar mirar al delincuente a los ojos

No intentar huir

Hablar lo mínimo

