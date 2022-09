Una profesora fue captada maltratando a los alumnos del segundo año de secundaria de la Escuela n°1 de Lobos, ubicada en Buenos Aires, Argentina.

En las imágenes difundidas en redes sociales, se puede escuchar a la docente expresando su frustración luego de que los estudiantes no pudieran manejar un pincel de manera adecuada.

“Si se van a empezar a pintar con el pincel, entonces los mando a una escuela especial porque no tienen la capacidad de entender las cosas”, dijo.

“Tienen algún problema que habrá que tomar una medicación, no sé, pero así no se puede. Evidentemente no entienden, chicos. No son normales, discúlpenme”, agregó.

En conversación con el medio Todo Noticias, la madre de uno de los alumnos aseguró que no es la primera vez que esta maestra comete maltratos contra la clase.

“Los maltratos empezaron en marzo. Los chicos se cansaron y la grabaron. Además, su hijo es alumno de la escuela especial de nuestra ciudad. No queremos imaginar cómo lo trata”, indicó.

Suspendida de sus labores

Al denunciar el hecho, el director de la escuela le respondió a los padres que “no pueden filmar sin consentimiento de la profesora. Si se viraliza vamos a denunciar a los alumnos y sus familias. Nunca nos pidió disculpas”.

Luego de que la grabación llegara a las redes sociales, las autoridades del colegio decidieron separar a la docente de su cargo y se le asignaron tareas administrativas. Por otra parte, se desconoce si se realizará algún tipo de investigación o se tomarán medidas más drásticas.