La tecnología le jugó una mala pasada a una profesora de México que fue captada criticando duramente a sus alumnos. El momento fue grabado y difundido en las redes sociales, en donde se ha generado un debate por lo sucedido.

La profesora Norma Hernández Urquidi, quien trabaja como docente en la escuela secundaria Profesor Federico Berrueto Ramón de la ciudad de Saltillo, en el estado mexicano de Coahuila, atendió una llamada telefónica de una colega cuando daba una clase en línea. En ese momento, hizo un comentario sobre el rendimiento de sus estudiantes, sin saber que estos la estaban viendo y escuchando.

“Pinches huercos (burros), no me entregan nada, ni madres. Y luego déjame decirte otra cosa, me los están mandando todos hechos un desmadre”, dice, refiriéndose a los trabajos que los alumnos debían entregar.

“Mandé los promedios de 3° G y nada más nueve personas pasaron, todos los demás sacaron 1, 3, 2. Quiero ver cuál es la reacción”, dice más adelante, preguntándose cómo tomarán el hecho de que fueron pocos los que aprobaron la materia.

La publicación del video se hizo a través de la página de Facebook “El Fabriquero”. En el post, se inició un debate entre los usuarios que consideran que lo que ha hizo la profesora está mal y que no debería hablar así de los estudiantes. Por otra parte, están quienes aseguran que ella está en su derecho de decir lo que opina sobre los estudiantes, aunque debió haber apagado el micrófono.

