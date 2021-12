Uno de los momentos más esperados de los padres es ver a sus hijos graduados de la universidad. Eso fue lo que ocurrió Trujillo, durante la celebración de una joven, aunque ella fue víctima de una broma. “Una vez que trabajes, págame lo que me debes”, le dijo su papá, ante las risas de los presentes. El video fue publicado en TikTok y se volvió viral.

La joven de 24 años, Angie Chumpipuna, obtuvo hace unas semanas el grado de bachiller en Administración, tras concluir sus estudios en una universidad particular. Luego de graduarse, sus familiares hicieron una fiesta familiar para homenajearla, según lo hizo saber la egresada en sus redes sociales.

En un video que publicó la misma joven en su cuenta de TikTok (angiechumbipuma), su padre tomó la palabra para dedicarle unas palabras. Lejos de lo que se esperaba, el señor le jugó una broma que provocó más de una carcajada entre los asistentes.

“Una vez que trabajes, págame lo que me debes”, le dijo entre risas, provocando más de una reacción entre los familiares de Angie.

La madre de Angie, en cambio, tuvo una dedicatoria más acorde al momento y agradeció a las personas que asistieron a la fiesta de graduación.

No es la primera ‘troleada’ en una fiesta de graduación

El clip fue publicado hace dos días por la joven y ya superó los 481 mil vistas. Además, obtuvo más de 19 mil me gusta y cientos de comentarios que celebraban el mensaje del señor Chumpipuna.

No es la primera vez que un padre ‘trolea’ a sus hijos en una fiesta de graduación. En el 2017 se volvió viral en las redes sociales las palabras de un hombre al referirse al fin de la carrera universitaria de su hijo.

“¿Cómo me siento? Me siento bien, me siento alegre porque ya no voy a gastar plata en este ‘pata’. Sí, está bien, ojalá que encuentre chamba nomás”, dijo aquella vez, ante la risa de los presentes.