Una joven de Puebla, México, utilizó las redes sociales para revelar la terrible experiencia que vivió recientemente: decidió viajar varias horas para sorprender a su novio, con quien mantenía una relación a distancia. Ilusionada, llegó al lugar en donde reside su pareja e incluso le avisó cuando ya estaba en camino; sin embargo, las cosas no terminaron de la forma esperada.

Sandy April, identificada en TikTok como @sandyapril7, esperaba recibir una gran bienvenida en la Ciudad de México. Aunque no compartió muchos detalles sobre el hecho, mostró las capturas de WhatsApp que prueban que su entonces novio sabía sobre su pronta llegada.

“Yo te dije que vine al cine. Ya habíamos comprado los boletos y ahora te aguantas. Si quieres hasta las 12 voy por ti porque primer veré la peli con mi amigo”, dijo el joven.

“Yo te quiero mucho pero siempre hay un límite y créeme, esto que hiciste tu nunca te lo haría yo. Siempre te puse como mi prioridad en todo”, respondió Sandy, bastante preocupada porque tendría que quedarse sola en una estación de autobuses.

“Ya me iré para la casa, pero no me da tiempo de ir”, escribió el sujeto una vez que terminó la función. “Esto no se hace sabiendo que yo no conozco”, reclamó la joven.

Tras lo sucedido, la mexicana decidió terminar su relación y tomar un bus de regreso hacia Puebla.

Qué pasó después

Días después, la chica publicó un nuevo video en donde detalla que, a pesar de lo ocurrido, perdonó a su novio. “Yo lo terminé perdonando. Ese mismo día él me invita a una graduación donde era padrino y pues acepté. Estuvimos conviviendo con toda su familia y empezó a tomar un poco”, contó, sin imaginar que lo peor recién estaba por venir.

Tras el evento, se subieron a un auto en donde el hombre empezó a agredirla física y verbalmente. “Ya a las 12 de la noche nos pasamos a retirar, íbamos en el carro muy tranquilos y de la nada él se empieza a alterar. Me arrastra del coche hasta la calle con puro golpe”, recordó.

Aunque intentó pedir ayuda a una patrulla, su pareja la cargó y la metió a la fuerza al carro. Poco después, perdió la conciencia.

“Me terminé quedando dormida en el carro o no sé si me desmayé, el punto es que yo desperté como a las 5 de la mañana y simplemente de ahí terminé en una clínica del cual vengo saliendo”, señaló la joven, confirmando que ya no desea saber nada de su agresor.

@sandyapril7 Y no ya no ando con el, me arranco mucho cabello por arrastrarme, me duele toda la cabeza y no se por los golpes o por lo mismo de que me jalo del cabello, como todos me dijeron huyan a la primera no se queden como yo, no esperen que les pase algo peor. Al primer golpe alejense y para que no les pase lo mismo que a mi. ♬ sonido original - Sandy April

Como era de esperarse, su relato generó toda clase de reacciones. La mayoría de internautas reconoció su valentía para compartir su testimonio y le pidieron denunciar al sujeto en cuestión.

“Por favor levanta tu denuncia, no lo dejes así y no lo perdones, cambian solo un tiempo y no dudes que lo volvería a hacer si lo dejas”; “justo pasé por lo mismo el sábado, y aún no sé como agarrar el valor de poder meterle denuncia, llevo 2 años con esa persona”; “foto con descripción del sujeto para que las chicas puedan evitarlo, cuidarse de esas personas”; “No es tu culpa que le hayas creído a un patán así (ellos se la saben de por libro). Porfa valórate y huye”. “Es fácil criticar pero solo las que pasamos por eso te entendemos. Nena la única solución que a mi me funcionó fue dejarlo”, escribieron las personas.

