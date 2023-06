Un joven que vive en la Antártida mostró cómo es un día normal yendo a estudiar “con -32 grados y mucho viento”. Mediante su cuenta de TikTok, Emanuel Pereyra publicó varios videos en los que explica su día a día en el continente más frío del planeta.

“Yo no sabía cómo era el día a día hasta que llegué acá y lo experimenté. Por eso quería compartirlo”, dijo el chico, oriundo de Argentina, en uno de sus primeros clips.

“Estoy acá porque mi papá es militar y le dieron la oportunidad de venir a invernar por un año y con su familia. El objetivo es hacer soberanía y apoyo logístico de los científicos”, señaló.

Además de contar por qué está viviendo en la Base Antártica “Esperanza”, Emanuel mostró cómo se deben vestir las personas para salir a la calle. Asimismo, reveló cómo luce su escuela a la que asiste junto a otros hijos de militares.

Su día a día yendo a la escuela en la Antártida

“Les vengo a contar cómo es un día típico para estudiantes de secundaria la Antártida”, indicó. Después, aseguró que usa varias capas de ropa, una para el colegio y otra para estar en la nieve. Tampoco pueden faltar los lentes para protegerse de los rayos UV.

Su día comienza a las 8 am, cuando todavía no hay luz del sol, y en la entrada debe dejar toda su ropa abrigadora. “El sol sale a partir de las 10 am y se esconde a las 2 o 3 pm”, agregó.

Al mediodía sale del establecimiento para almorzar, regresa a las 3:30, en donde se puede ver que el cielo se va oscureciendo y el horario escolar finaliza a las 5:30.

“Y yo falto a la facultad cuando llueve”; “Amo que la puerta de la casa parece la de una heladera vieja”; “Cuando no hay vacantes en el colegio que querías y te mandan una sugerencia ‘cercana’”; “Lo bueno es que no hay inseguridad”, fueron algunos de los comentarios que generaron los videos del argentino.

¿Qué función cumplen las bases en la Antártida?

La tarea principal, está relacionada a las investigaciones científicas, en tanto que las tareas secundarias, son logísticas, y técnicas, mantenimiento de las instalaciones e infraestructura, prestar servicios de apoyo a expediciones de otras bases, buques, y aeronaves, como también el mantenimiento de los refugios.