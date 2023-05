El Día de la Madre está a la vuelta de la esquina y miles de amas de casa esperan oír a sus cantantes favoritos aquel fecha, ya sea en concierto o en la sala de sus casas. Ante ello, cierta mujer de avanzada edad pide urgentemente ver a Chayanne, su ídolo favorito. Ella estaría perdiendo la lucha con la enfermedad y espera que su singular pedido llegué hasta el icónico puertorriqueño.

La tiktoker @stitchsh sería la hija de esta dulce y alegre señora; ella ayudó a su madre a dejar muestra de su más grande deseo: ‘quiero saber a qué hueles’: “No creas ... no quiero causarte lástima (al artista). Tengo cáncer”, dijo a las cámaras en un video viral que llegó casi a 700 mil reproducciones.

Quiere conocer a Chayanne antes de morir

Esta señora pasaría por un problemático cáncer de colon muy avanzado y teme morir antes de cumplir este gran sueño; aunque ganas de vivir no le sobra: “No quiero causar lástima, por eso no había dicho nada. Pero quiero verte, abrazarte y ver a qué hueles”, dijo la señora autoproclamada ‘ladychayanne’.

Mira el video viral

La mujer de la tercera edad también alegó sentirse bendecida por sus hijos y nietos, pues por ellos seguiría adelante en su tratamiento. Sin embargo, la oportunidad de hablar sobre el autor de ‘dejaría todo’ pudo más: “Haz de oler bien rico, papucho de papuchos, ¡Te quiero conocer!”, finalizó su mensaje que la llevó a acaparar cerca de 20 mil comentarios de personas que apoyan su deseo.

“Nos ayudan por favor a que este mensaje le llegue a Chayanne”, dijo su hija Tania, quien la acompaña día y noche a salir de su difícil estado de salud. Además, miles de comentarios ya usarían el hashtag @Chayanne para que el compositor esté presente del mensaje antes que alguna tragedia ocurra.