Las calles de Nueva York son retratadas en docenas de películas, pero pocos hablarían de ciertas calles en ‘muy mal estado’ de la ciudad, así lo mostró un transeúnte. Este caso muestra una gran grieta en la metrópolis de EE. UU., de hecho, el detalle fue tan pronunciado que el peatón se asustó por lo que podía ver a través del concreto. Las imágenes no tardaron en resonar entre estadounidenses y extranjeros que cuestionaron al país del primer mundo.

El clip de @joey.bonbon dura apenas unos segundos, pero su impacto fue tremendo en la comunidad neoyorquina. El trabajador de Manhattan trató de explicar como buenamente podía el tamaño de las grietas y lo que mostraba cierta fisura a través de los escombros: “la acera se derrumba literalmente”, dijo.

Mira el video viral

Las imágenes fueron propagadas por TikTok; la acera estaba justo al frente de un complejo de propiedades. Según Joey, el agujero estaba ubicado justo encima de una estación de metro de Spring Street; era peligroso situarse tan solo encima de la superficie sin caminar.

El metraje de Joey no tardó en acumular cerca de 6.1 millones de vistas al momento de escribir este artículo. Las personas que transitan por la estación ubicada en SoHo o South of Houston street dijeron sentirse asustadas por este detalle: “Yo voy por allí a diario, ¡ni me di cuenta de tremendo bache!”, contestó en TikTok una citadina de los alrededores.

Frente al tema, la entidad responsable de este asunto es el Departamento de Transporte (DOT) avisa a la comunidad sobre el porqué suceden estos desperfectos: “Como toda la infraestructura, las carreteras se deterioran con el tiempo debido al desgaste por el uso, por la intemperie, por el calor, el congelamiento y el deshielo, y la precipitación”, se lee en su web. De hecho, invitan a comunicarse al 911 para informar este tipo de problemas.

En el metraje, Joey se atreve un poco más y da unos pequeños toques con el pie alrededor de la fisura: “Sí, no se siente ‘uff’”, menciona el hombre luego de aplicar un poco de presión sobre las imperfecciones del suelo. “Túnel secreto desbloqueado”, “Yo estaría parado allí como si fuera mi trabajo”, “¿Por qué hay tan poco espacio entre la estación de metro y la superficie?”, “¿¡Por qué es tan delgado como el papel!?”, se comentó en el impresionante post.

