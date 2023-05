Los destapes de infidelidades son buscados en TikTok y otras redes sociales, y es que se espera que quién ‘traicionó’ reciba su merecido. Este es un tema muy delicado, pero un caso tomó relevancia desde México: una vendedora ‘pescó’ a cierto hombre engañar a su esposa con una mujer más joven, ¿Qué hizo al respecto? Su reacción fue contada por la misma protagonista de esta historia.

Esta anécdota recaería en una vendedora mexicana de muebles, pues contó cómo expuso a un hombre que le había sido infiel a su matrimonio: él se dispuso a regalar un gran presente a una mujer 15 años más joven que la persona con la que se casó.

Recibió a ambos esposos.

La tiktoker @almendralugo_ se puso cómoda y comenzó a contar todo lo sucedido una mañana, pues había recibido a una pareja de esposos en su tienda departamental. Ambos buscaron opciones de compras, pero el precio de los artículos pareció desalentarlos.

“A la señora le gustó una sala que cuesta todo el juego 30.000 pesos mexicanos (más de 7 millones de pesos colombianos). El señor le dijo a su esposa que estaba carísima y que no la iba a comprar porque ella no le iba a ayudar a pagar la tarjeta”, relató la tiktoker.

Mira el video viral

“El señor obligó a su esposa a ver la línea de salas más económicas, se veía que no todo estaba bien en casa. Luego se fueron de la tienda sin comprar nada, eso fue como al mediodía”, contó más detalles.

Sin embargo, el mismo hombre había llegado al mismo local horas más tarde; la tiktoker aún estaba en turno para entonces. Ella hizo énfasis en esta parte, puedes vio que dicho hombre se hallaba besándose con una mujer más joven y vestida de ‘gala’, de hecho, le compró la sala que no quiso comprarle a su esposa.

“Me volvió el señor con una mujer como 15 años más joven de su esposa, se venían besando. La mujer traía un vestido de noche, costoso, fueron a ver las salas y el señor le compró la que no le quiso comprar a su esposa, en total se llevaron como 55.000 pesos mexicanos (más de 14 millones de pesos colombianos)”, contó, pues decidió no alterar su tranquilidad al final de su jornada.