En TikTok, se volvió viral el momento en que una joven, vestida totalmente de blanco y lista para dar el sí, descubrió la infidelidad de su futuro esposo, quien la había dejado plantada para irse con su amante.

Poco antes de dar inicio a la ceremonia que uniría sus vidas para siempre, la mujer encontró infraganti a su pareja con otra fémina en el auto que iban a usar para movilizarse al salón de fiestas, señaló el medio TN. Tras ello, el novio y su amante huyeron a toda velocidad del lugar.

Entre lágrimas y visiblemente afectada por la situación, la novia tuvo que ser consolada por sus familiares. “Tú dejaste roto mi corazón y mis ilusiones. Por tu culpa hoy día no creo en el amor”, se lee en la descripción del clip publicado mediante la cuenta de TikTok @bebeperez38.

El clip se viralizó con más de 380 mil reproducciones. Algunos internautas le brindaron su apoyo a la novia, pero otros dudaron de la veracidad de las imágenes y aseguraron que se trataría de una escena actuada.

“Nadie merece pasar por una experiencia de estas”, “hasta a mi me dolió”, “Eso no se hace. Antes de tomar una decisión así como de matrimonio, hay que pensarlo bien, estar seguro de amar a la otra persona. Los sentimientos no son un juego”, señalaron algunos usuarios.

“¿Cuándo sale ese capítulo? ¿Telerisa o Tv Azteca?”, preguntó otra persona.

¿Qué hacer ante una infidelidad?

La fidelidad, lejos de ser una condición natural de nuestra especie por defecto, se debe más a una cuestión de voluntad, es decir, un propósito que uno se pone y que acuerda con otra persona, señala el medio la revista Cuerpomente.

Nosotros somos monógamos por cultura, no por naturaleza. Esto es un hecho que podemos comprobar al observar todas las variedades y combinaciones de relaciones amorosas que existen entre personas en nuestro planeta.

A continuación, algunas claves que puedes tomar en cuenta para recuperar la ilusión y confianza en ti tras una infidelidad.

Afronta la situación: Es probable que hayas descubierto la infidelidad a través de varias sospechas que te han llevado a indagar sobre si podía estar pasando, o sin haberlo esperado, encontrando la evidencia por sorpresa. Tómate un tiempo para meditar y sobre todo para calmar tus emociones, pero es importante que cuando te veas preparado enfrentes la situación.

Habla con tu pareja: Es importante poder establecer un diálogo lo más racional posible, pese a las fuertes emociones que se puedan despertar. Por lo tanto, hay que encontrar el momento y el lugar oportuno, sin forzar las cosas, y dando tiempo al tiempo.

No te sientas culpable: Tú no tienes la culpa de que tu pareja te haya sido infiel. Esta ha sido una decisión tomada libremente por tu pareja. La infidelidad puede tener muchas causas, como una falta de responsabilidad en cuanto a la relación por parte del miembro de la pareja que la comete, impulsividad, falta de control del deseo. También puede ser que algunos aspectos de la relación hayan influido. Aunque nada justifica una infidelidad, ambos son responsables de la relación que tenían.

Acepta lo ocurrido: Aceptar que se ha dado una infidelidad, que nuestro ideal se ha caído del pedestal, el desengaño que supone al pensar en todos los planes compartidos con lo que acaba de pasar, es sin duda un paso muy duro. Sin embargo, no queda más remedio que aceptar que ha sucedido.

Busca apoyo: En estos momentos es muy importante rodearte de personas que te quieran y en las que puedas confiar. Ellas pueden ayudarte a pasar el mal trago y ofrecerte algunos consejos, si conocen bien tu relación de pareja. No obstante, sé cuidadoso y trata el tema con delicadeza y confidencialidad, y recuerda que al fin y al cabo tú eres quien tiene esa relación y la decisión reside en ti.

Perdona u olvida: Puede ser que tras el acto de infidelidad, la confianza entre ustedes se haya roto por completo y que no veas la posibilidad de seguir la relación sin que las heridas interfieran en el día a día, y que por ello consideres que es mejor no seguir con la relación. Si decides perdonar, es posible que con el tiempo veas que la vivencia de esta dura experiencia en realidad os ha ayudado a conoceros mejor el uno al otro y vuestras respectivas necesidades. Al fin y al cabo, nadie es perfecto y dar a conocer nuestros errores sin caer en la censura, pese a la decepción que eso pueda implicar en las personas de nuestro alrededor, puede resultar beneficioso a largo plazo.