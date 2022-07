Son varias las personas que se preguntan por el secreto de la longevidad. Una mujer centenaria le dio la respuesta a una joven usuaria de Twitter, tras ser consultada. La publicación se hizo viral y la reacción de los usuarios no se hizo esperar.

“Le he preguntado a esta señora cuál era el secreto de la longevidad y me ha dicho: ‘muchas siestas y pocos hombres’”, publicó en su cuenta de Twitter Lara, una psicóloga conocida con el nombre de usuario @dealarentina.

El tuit estaba acompañado de una imagen en donde se observa las famosas pulseras que se les colocan a los recién nacidos, según precisa Crónica, y la fecha de nacimiento, que en este caso data de 1911.

Le he preguntado a esta señora cuál era el secreto de la longevidad y me ha dicho: “muchas siestas y pocos hombres” pic.twitter.com/ns3h7g9WJ8 — lara 🩸 (@dealarentina) July 15, 2022

La reacción de los usuarios

La publicación de la psicóloga se hizo viral y, hasta la fecha, tiene más de 57 mil ‘me gusta’. Además, los usuarios compartieron experiencias en torno al tema.

“Yo siempre lo he dicho. ¿Por qué las viudas viven bastantes más años después de morir el marido? Pues por eso, porque ha muerto el marido. Si no merman la salud, sí que envejecen”. “Mi abuela murió con 101 y afortunadamente puedo decir que tuvo suerte de ser viuda sus últimos 30 años...nunca fue tan feliz”; “Voy por buen camino entonces, hasta el centenario no paro”, fueron algunos de los comentarios.

No faltaron los usuarios que evidenciaron su sorpresa por la edad de la mujer (111 años) que dio la respuesta. “Es increíble que todavía exista gente que ha vivido dos guerras mundiales”, comentó un usuario.

