Bailar entre la multitud es una forma de ganarse la vida para miles de artistas callejeros, sin embargo, algunos destacan más que otros. El caso de cierto bailarín en Escocia llegaría oídos de todo el mundo, y es que sus pasos consiguieron a algo más que solo propinas: “¡El calentamiento no oficial de Beyoncé fue fenomenal!”, se llamó a su número en medio del estadio en donde la artista de ‘Cuff It’ cantó a viva voz.

El caso de este bailarín llenó de inspiración a miles de nuevos talentos, y es que por fortuna el usuario @emmaneilson0 pudo grabar lo que sería los ‘pasos prohibidos’ del enigmático artista llamado Frankie Duncan: se le ve al hombre moviéndose al compás de la música, en medio de una parada del Queen Bey en el Murrayfield Stadium: cientos de asistentes lo vieron de cerca.

“Es el calentamiento”

El video viral de Emma Neilson mostró parte del ‘número’ del bailarín de movimientos sensuales. Su particular cabello blanco también lo hizo destacar entre varios otros colegas con los que compartía la plaza: “¡El hecho de que me haya convertido en el calentamiento no oficial de Beyoncé en su concierto me tiene AMORDAZADO!”, se dijo del clip que tuvo su raíz en la misma gira de la artista estadounidense: “Renacimiento World Tour”.

De hecho, docenas de personas vitorearon su actuación y grabaron cuanto pudieron. Luego, tiktokers hicieron de Duncan una ‘celebridad’ más: “Necesitamos que Beyoncé vea esto y que haga una aparición”, se dijo entre los comentarios destacados, y es que los asistentes en las butacas no pararon de admirar la destreza de aquel chico de polo negro, shorts, y cabellera blanca.

Mira el video viral

Más tarde, Duncan fue entrevistado por el Edinburgh Evening News y dijo que su actuación “fue algo improvisada”: “nunca entré allí pensando que lo iba a hacer, estaba tan emocionado y ansioso por ver a Beyoncé. Podía sentir que había algo en el aire”, dijo, en lo que sería su único cometido entretener a la gente que lo veía moverse al ritmo de “América has a problem”.

En la entrevista, Duncan también decidió soltarse un poco y comentó que sus bailes esporádicos los hace inspirado en su hermana, quien murió en 2019: “Hace poco perdí a mi hermana, y ella era una gran fan de Beyoncé, además de bailarina, así que sé que si ella estuviera aquí en este momento, estaría muy orgullosa, así que los últimos días me han emocionado diciéndome: ¡El nombre está junto a Beyoncé!”, relató como parte de su historia.