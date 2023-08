Cuando se asiste a una farmacia para comprar medicinas, en ocasiones podríamos encontrarnos con una fila de clientes, por ello un especialista farmacéutico ha querido brindar un consejo para aquellas personas que se encuentren en la cola, de manera que se pueda ingresar a un establecimiento donde prime el respeto y la empatía.

Según explicó Guillermo Martín, un farmacéutico español que utiliza su espacio virtual en X @Farmaenfurecida para ofrecer recomendaciones, lo ideal en estos locales es que se debe tomar distancia para respetar la privacidad de cada cliente, en primer lugar por una cuestión de sentido común y lo otro por una el derecho a la intimidad.

“Cosilla de sentido común en farmacias: Si os toca hacer cola, esperad lo más lejos posible de quién está siendo atendido. Por derecho a la intimidad y tal. No es agradable contar cosas privadas de salud mientras el de detrás te está respirando en la nuca”, sostuvo en el metraje.

Cosilla de sentido común en farmacias:



Si os toca hacer cola, esperad lo más lejos posible de quién está siendo atendido.



Por derecho a la intimidad y tal. — Guille Martín (@Farmaenfurecida) August 14, 2023

Pide a las personas comunes no dar consejos

Del mismo modo, exhortó a las personas, a no cortar alguna recomendación para contar una experiencia propia de un tema del que no se tiene conocimiento. “Y, por supuesto, no interrumpais. Es un clásico estar explicando la medicación a alguien y escuchar “Pues yo te recomiendo...”, “A mi vecina...”, “En mi caso...”, Son conversaciones privadas”, sostuvo.

Para Martín no es nada agradable tener que contar cosas privadas a un boticario mientras alguien atrás está respirándote la nunca y escuchando. Postura que ha sido respaldad por más de 1500 botones de ‘me gusta’ en la plataforma.

