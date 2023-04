El recibimiento de un nuevo integrante a la familia siempre es motivo para celebrar. Sobre esto hay distintos ‘juegos’ que se hacen para saber el sexo del bebé, y esta historia ejemplifica uno de ellos, ¿Por qué se volvió viral? La familia estaba expectante por la revelación y a la futura madre no se le ocurrió mejor idea que hacer un ‘juego’.

Este caso se vivió en un restaurante en Estados Unidos y fue contando por su misma protagonista, Marissa Balley. Para la ocasión familiar, se llamó a cada integrante para compartir de un almuerzo de lujo y unos ‘cupcakes’ contenían el anuncio especial ¿Fue niño o niña? La dinámica fue compartida por todas las personas del local al final.

“Todo el restaurante se unió a la revelación”

El asunto era el encontrar el ‘cupcake’ que traía consigo el glaseado de colores, pero nadie de la familia de Marissa pudo ubicarlo ni saborearlo a tiempo. Desde su cuenta @rissa_bai, ella mostró cómo cada uno de sus parientes estaban expectantes, e incluso los niños.

Ella empezó con el juego, pero no halló el dulce. Luego empezó a grabar a su padre, hermanos y pareja, pero sin resultados: “Nada ... no pasó nada acá, ¡Nadie lo tiene!”, habló sobre el dichoso ‘cupcake’ que no apareció bajo ningún motivo. Su familia comenzaba a desanimarse.

Mira el video viral

Más antes que después, meseros se unieron a la divertida dinámica mientras novia y novio quedaban sorprendidos al ver a extraños alegrarse por el anuncio: una mujer mordió un ‘cupake’ y no paso nada, así con 8 personas más que agregaron instantes de tensión para la joven pareja y a toda la familia.

“¡Es una niña!” se escuchó al fondo. Una persona alzó su voz a los 5 vientos para revelar que una ‘mujercita’ estaba en camino; ella halló el postre ideal. Esto hizo llorar de alergia e impresión a la joven tiktoker, quien no dudó en caer feliz a los brazos de su pareja: “La extraña lo gritó como su fuera familia!”, se le recordó desde TikTok.