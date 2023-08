Messi libra sus mejores encuentros al lado de Inter Miami y su nombre resuena en todo el mundo hoy, 19 de Agosto, a punto de enfrentarse al Nashville SC. Días previos al encuentro, Ibai Llanos visitó uno de los restaurantes de ‘La Pulga’ y criticó su sazón: “This is my Messi Burger, con el Balón de Oro”, leyó el streamer encima de una hamburguesa, cuyo contenido esperó que haya sido cocinado por el propio goleador.

Ibai se encontraba acompañado por Reven, otra gran personalidad de Twitch: ambos tenían las expectativas en alto sobre las hamburguesas clásicas que vende el restaurante. De hecho, los dos creadores de contenido se sintieron ‘inquietos’, al estar siendo observados por miles de argentinos que esperaban su veredicto.

“Pica el pepperoni”

Uno de los ingredientes estrellas de la ‘burger’ de Messi era el pepperoni entre su carne, queso y verduras; algo poco usual entre los españoles. “He aquí... pepperoni, una súper cebolla, queso, tomate y lechuga”, explicaron. “Es básica... estándar”, fue como calificaron de inicio a la pieza gourmet.

Mira el video viral

No pasó mucho tiempo para que Ibai diera el primer mordisco a la hamburguesa: “Está muy rica la carne pero pica el pepperoni”, dijo con relativa calma y sin ninguna expresión real de asombro. Por su parte, Reven detalló: “Es la primera hamburguesa con pepperoni que como en mi vida. Si Messi ha dicho ‘por favor, quiero que tenga pepperoni... tiene gustos raros”, se dijo en medio de la experiencia que juntó casi 650 mil ‘views’ en la red social.

Ambos chicos dieron sus apreciaciones y cortaron el video a la mitad, lo que generó alguna disconformidad entre los seguidores: “Ibai está gordito, me sorprende que no haya devorado la hamburguesa”, “Al menos, está mucho mejor que el resto de hamburguesas de mi barrio”, “Es una clásica, ¿Qué esperabas?, ¿una Balón de Oro de carne?”, “Reven odia a los argentinos y viceversa”, se dijo de la historia.

