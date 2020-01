Han pasado más de quince años desde que “Friends” llegó a su fin. La recordada serie fue una de las más exitosas de los 90’s. A pesar del tiempo transcurrido desde su final, sus fanáticos siempre buscan como mantenerla en boca de todos.

Friends trata sobre la vida de un grupo de amigos que residen en Manhattan, Nueva York. Durante 10 temporadas nos hemos reído, llorado y hasta enojado, con los personajes de Ross, Monica, Rachel, Phoebe Chandler y Joey. La serie ha sido considerada por la revista “The Hollywood Reporter” como la mejor de toda la historia.

Abby Anerella es una joven estadounidense que se ha vuelto toda una celebridad en redes por hacer un TikTok recreando una de las escenas más graciosas de la serie. Se trata del comienzo del episodio 14 de la quinta temporada: “The One Where Everybody Finds Out” (En donde todos lo descubren).

En las escena, Phoebe descubre accidentalmente que los personajes de Chandler y Monica mantienen un romance en secreto viéndolos desde la ventana de un departamento y reaccionado de la forma más impensada para una persona normal.

“Mis ojos, mis ojos”, es lo que grita ‘Phoebe’ al ver como sus amigos se están besando. Es ahí cuando aparece el personaje de Rachel Green a calmarla y a decirle que se calle porque Ross, el hermano de Monica y mejor amigo de Chandler, no sabe de la relación. La escena culmina con Phoebe y Rachel saltando y gritando para distraer a Ross, quien termina uniéndose a ellas.

En el TikTok, Abby caracteriza a todos los personajes implicados en la escena por lo que ha desatado miles de risas entre los usuarios que ven el video. El clip ya superó las 934 mil reproducciones en la aplicación donde fue creado; sin embargo, no tardó en volverse en viral y reproducirse también en Twitter y Facebook sumando aún más vistas.





Hasta el día de hoy, la comedia sigue manteniendo una cantidad inmensa de fans. Hace unos días Courteney Cox, Jennifer Aniston y Lisa Kudrow, actrices que interpretaban a Monica, Rachel y Phoebe respectivamente, se reunieron y publicaron una foto recolectando casi 10 millones de “me gusta” de seguidores emocionados de volver a verlas juntas

