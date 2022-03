Muchas personas también utilizan las redes sociales para criticar o recomendar un negocio. En España, un restaurante recibió una queja y el encargado del local no tardó en responder. Incluso, la réplica del establecimiento de comida dio la vuelta al mundo y ya se hizo viral.

Un cliente visitó la “Sidrería Casa Carmen”, un negocio del rubro gastronómico ubicado en Gijón. Tras visitar las instalaciones, el hombre quiso dejar su opinión mediante TripAdvisor, página web que proporciona reseñas de contenido relacionado al sector de la hostelería.

En ese sentido, el comensal comentó que “era un sitio espectacular”, pero que “ya no es lo que era”. “Los cachopos estaban casi quemados y la carne sabía a nevera. Los licores, nos servisteis agua y cuando lo dijimos nos trajisteis la botella pero vimos la jugada entre el personal, tontos tampoco somos!”, indicó el sujeto.

Cliente crítica al restaurante de comida vía TripAdvisor.

La contundente respuesta de un restaurante

Ante este comentario negativo, el dueño del mencionado restaurante decidió no quedarse callado y aseguró que ya sabía quién era el autor de la critica. “Nos ha costado un poco pero uno de los camareros recordó que hace una semana una mesa se quejó por dos chupitos de frangelico que sabían aguados”, sostuvo.

Siguiendo esa línea, el encargo del lugar precisó que “la jugada a la que te refieres, es que estábamos comprobando que la botella estuviera bien porque es posible que hubiera venido mal y no íbamos a servir de la misma sin comprobarla, ¿no crees? No entiendo como has podido sacar algo malo de ahí”.

Eso no fue todo, ya que el propietario se refirió sobre la “carne sabía a nevera”. “No sé qué decirte. Nunca he lamido una nevera. Efectivamente guardamos la carne en nevera, ya que es su sitio. Otra cosa. Si los cachopos estaban quemados, ¿por qué no lo dijiste?”, afirmó.

Asimismo, el dueño del restaurante precisó que “no hay nada que esconder”. “Cuando quieras ven y comprueba la calidad de la carne. El embotellado de las botellas. Lo que te de la gana”, agregó.