Más de un pasajero ha experimentado la frustración de no subirse a tiempo a un bus de transporte público. Eso fue que ocurrió con un hombre en Barcelona, España, quien -a modo de protesta- realizó insólito reclamo contra el conductor: se colocó en medio de la calle para que el vehículo no pueda seguir su marcha. El caso se hizo viral en Twitter.

El particular hecho fue registrado por un usuario de Twitter, quien no dudó en publicar la fotografía en su cuenta IsraSeyd. “Acabo de ver cómo uno se ha sentado en medio de la calle en protesta porque el conductor del autobús no le ha abierto las puertas fuera de la parada”, escribió el tuitero el pasado 17 de abril.

La fotografía, como era de esperarse, se hizo viral y ya superó los 30 mil “Me Gusta” hasta la fecha. De acuerdo con la imagen, el pasajero permanece sentado en el asalto para impedir que la unidad avance con los pasajeros a bordo.

Acabo de ver como uno se ha sentado en medio de la calle en protesta porque el conductor del autobús no le ha abierto las puertas fuera de la parada 🥲 pic.twitter.com/TlWIURyX26 — Isra (@IsraSeyd) April 17, 2022

“El conductor le ha hecho una foto y en cuanto ha podido ha cambiado de carril y ya está. La performance”, publicó en otro tuit el usuario Isra, quien fue testigo del hecho.

Usuarios a favor y en contra

En Twitter, varios usuarios salieron en defensa del pasajero y reclamaron al conductor por no tener empatía en casos apremiantes como estos.

“El metro pasa cada 5 minutos, el bus cada 30 minutos. Es muy distinto. No os podéis comparar. Parece que transportéis borregos en vez de personas, no tenéis nada de empatía con el usuario cuando de hecho, somos quienes os pagamos el sueldo… en fin. Ahí lo dejo”, escribió una usuaria.

El metro pasa cada 5 minutos, el bus cada 30 min… es muy distinto. No os podéis comparar. Parece que transportéis borregos en vez de personas, no tenéis nada de empatía con el usuario cuando de hecho, somos quienes os pagamos el sueldo… en fin. Ahí lo dejo. — Txell San (@txellsan) April 18, 2022

Otros usuarios, en cambio, estuvieron a favor de la medida empleada por el conductor. “Hay gente que se cree con derecho a todo (sobre todo niñatos). El funcionamiento, la puntualidad y la gestión de una red de transporte no pueden depender del capricho de cada usuario. Quien lo no entienda es un ignorante y un egocéntrico”, escribió el usuario identificado como Bela Sebastián.