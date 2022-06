Las personas que atraviesan situaciones difíciles siempre necesitan el apoyo incondicional de sus amigos más cercanos y seres queridos para afrontar sus problemas. Eso mismo pensaba una niña que se viralizó en redes sociales tras ‘ponerse en los zapatos’ de su hermana llamada “Val” (@dVil_taiL), quien utilizaba su diario para escribir sus pensamientos más oscuros.

Según relató la joven usuaria de Twitter, la psicóloga le pidió que escribiera un diario y, sin pensarlo dos veces, ella plasmó sus sentimientos en el pequeño cuaderno. Sin embargo, en medio del sufrimiento, su hermanita se enteró de lo que ocurría y decidió llenar las hojas de emotivos mensajes de ánimo.

“No puede ser mi hermanita encontró mi diario que la psicóloga me pidió que escriba (básicamente es un diario suicida). Miren lo que puso, no estoy bien”, explicó @dVil_taiL en su primera publicación, según informó 20minutos.

— en abstinencia por el pucho ‼️‼️ (@dVil_taiL) May 29, 2022

Qué le escribió en su diario

En el hilo compartido por la internauta se puede leer: “Anímate, Val. Te quiero, Val, aunque no lo sepas. Te quiero mucho, muchísimo. No te desanimes, al revés, anímate mucho”. También la menor puso que “este es un mundo donde todos tienen que ser felices”. “Eres hermosa como eres y no hay nadie igual a ti”, añadió junto a dibujos de corazones y mariposas.

Asimismo, la protagonista confesó que la pequeña llevaba algunos días especialmente atenta. “¡Ustedes no saben la peor parte! Apenas he caído en la cuenta de por qué me ha estado abrazando muchísimo esta semana y me decía ‘te quiero, Val’. Aaaaa, me destruye”, reveló en otro tuit.

Sacudió las redes

En poco tiempo, el relato de @dVil_taiL conmovió a la comunidad cibernética y recibió múltiples mensajes de apoyo. “Algo hiciste bien si tu hermanita te quiere tanto. Son muy dulces”; “que no te destruya. ¡Qué bonito tener una hermana así! No te castigues, tu hermana dice que eres genial y lo debes ser”; “esto sirve para que te des cuenta que debes seguir viva por ella”, fueron algunas de las reacciones.