Ya sea que un latino viva en Estados Unidos por 1 o 5 años, los actos de discriminación están a las puertas del día; esta vez el caso de Aylén tomó revuelo: la mujer, de Argentina, no se dejó nada al relatar cómo una persona del sexo opuesto la quiso discriminar hasta que le puso un alto, ¿Cuál fue el desenlace? Su historia no dejó indiferente a sus compatriotas en el país de La Plata y el resto de latinoamericanos.

Aylén Trejo lleva tiempo viviendo en EE.UU. y cuenta que ve “muchas cosas interesantes” en medio de su trabajo como encargada de una tienda; uno de ellos sería el racismo. Ante un menosprecio recibido por un cliente, ella optó una actitud frontal y se hizo respetar: “me acuerdo de él porque me hizo llorar”, contó del encuentro con el mismo hombre hacía ya tiempo.

“Es extremadamente discriminador”

El clip de Aylén (@aylentrejorichter) resonó entre latinos y personas curiosas que querían saber del desenlace de esta historia: “Resulta que me tocó una parejita de un señor que es extremadamente discriminador”, calificó así al sujeto que creyó nunca volvería a ver en la tienda.

Mira el video viral

“Estoy madurando un montón y hoy me volvió a tocar el mismo tipo con la señora que no se cómo se lo pude bancar”, relató la mujer de Argentina, justo después de mencionar que el señor tuvo la misma actitud racista que la anterior vez. Su anécdota pronto acaparó cerca de 350 mil ‘views’ en la red social.

“Estoy muy feliz porque él hizo las mismas cosas que la otra vez, el mismo racismo y hasta peor. El tipo me quería ver mal, pero yo le sonreí el doble. Dije ‘no señor ¿Sabes qué? Mi luz no se va a opacar con gente de m*****’”, recordó la mujer entre risas y firmeza, y dejó rienda suelta a la imaginación de sus seguidores.

Aylén no desaprovechó este pequeño capítulo de su vida para dar una reflexión final a todos aquellos que sufran de un trato así: “Tú tienes el poder de darle a alguien más si te va a arruinar el momento o no. Yo no se lo permití. Estoy re feliz. Gracias señor racista por haber vuelto y demostrar que estoy madurando”, sentenció ella.

“Mi luz está más fuerte que nunca y mi sonrisa seguirá allí para opacar a gente como usted”, dijo finalmente Aylén sin dudas y su video aclamó por muchos comentarios a su favor: “El verdadero: lo que no te mata, te hace más fuerte”, “Solo te bastó escupirle para darle su merecido”, Esta gente no tiene escrúpulos ni vergüenza; ponerlos en su lugar es lo mejor que puedes hacer por sus vidas”, se dijo de su historia en TikTok.