Un hombre de Florida, Estados Unidos, ha sido acusado de llamar a las autoridades para que analizaran la metanfetamina que acababa de comprar. Según informaron las autoridades, Thomas Eugene Colucci creía que lo que le habían vendido era sal de baño y no drogas.

La Oficina del Sheriff del condado de Hernando dio a conocer que la llamada telefónica ocurrió el pasado 10 de marzo a las 7 de la noche, informó el medio local Fox13.

Durante la conversación, Colucci, de 40 años, aseguró ser un consumidor de drogas experimentado que ha usado metanfetamina en el pasado, por lo que sabía cuál debería ser su sabor. Al no producir la sensación esperada, decidió ponerse en contacto con las autoridades.

Tras la llegada de los agentes a su domicilio, el sujeto sacó dos bolsas pequeñas, cada una con una sustancia blanca similar a un cristal, y se las entregó a uno de los oficiales.

Fue entonces que el hombre pidió que analizaran el contenido porque no quería que otras personas compraran metanfetamina “falsa” de la persona que se la vendió. Incluso pidió que los policías pusieran a esa persona “en problemas”, por supuestamente vender drogas peligrosas; no obstante, no reveló el nombre del vendedor del estupefaciente.

Según lo solicitado, uno de los oficiales realizó una prueba de campo con una muestra de la sustancia de cada una de las bolsas, y ambas dieron positivo en metanfetamina.

Tras ello, Colucci fue arrestado. En medio del procedimiento, el hombre se quejó de que le dolía el pecho, por lo que fue trasladado a un centro de salud donde recibió atención médica de emergencia.

Ahora deberá enfrentar cargos por posesión de drogas y tendrá que pagar una fianza de 7000 dólares, según informó el medio Telemundo.

¿Qué es la metanfetamina y en qué casos se utiliza?

La metanfetamina es un psicoestimulante de contextura blanca y cristalina que se puede utilizar con intenciones medicinales. Debe ser recetada por un médico, de acuerdo con las normas establecidas en la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (U.S. Drug Enforcement Administration). De no tener autorización, se incurre en un delito.

La droga, en algunos casos, es utilizada para tratar el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, pero en pequeñas dosis y con limitaciones. Si se abusa de esta sustancia se puede generar adicción y daños al sistema nervioso central.

En Estados Unidos es una droga muy conocida y que causa graves problemas al sistema de salud público, debido a las casos registrados y las adicciones que genera. También se le conoce como speed, cristal y meth.