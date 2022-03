Andrea Sunshine es una mujer de origen brasileño y holandés que ha sorprendido en redes sociales al revelar que tiene 53 años. Tiene los abdominales más tonificados que alguien de la mitad de su edad, gracias a que pasa gran parte de su tiempo en un gimnasio de Londres, Inglaterra.

Según informa el diario New York Post, Andrea es una abuela divorciada con dos hijos que mantiene una estricta dieta en donde predominan los vegetales y las proteínas. Su conteo calórico diario puede alcanzar las 3500 calorías en seis a ocho comidas. Entre sus alimentos preferidos están el brócoli, vainitas verdes, maíz, claras de huevo, coliflor, yuca, repollo y espinacas.

Por otra parte, procura alejarse de las verduras dulces como la zanahoria y la calabaza, así como de la sal y el aceite. Aunque sí consume camote y bebe hasta cuatro litros de agua al día. Asimismo, consume hasta 150 huevos al mes.

El gimnasio, su “Disneyland”

Sin dudas, el gimnasio es uno de sus lugares preferidos e incluso lo llama “Disneylandia”. Sus sesiones suelen durar tres horas y a veces se queda todo el día para ejercitarse durante ocho horas.

Andrea suele iniciar con una hora de cardio y luego pasa al levantamiento de pesas.

“La gente me llama bestia”, dijo, según el medio citado. “No me molesta que me llamen abuela fitness: estoy en mi mejor forma e infinitamente saludable”.

No obstante, señaló que la atención que recibe por parte de los hombres del gimnasio suele incomodarla. Muchos de ellos tienen entre 30 y 35 e incluso hay algunos menores de 25 que se le acercan para invitarla a salir.

“Los hombres jóvenes están enamorados de las mujeres maduras atractivas, así que me coquetean todo el tiempo”, dijo Sunshine. “No me gusta la atención. Cuando estoy en mi sesión, odio que me molesten”.

Sus duras rutinas han rendido frutos pues Andrea ha podido participar en competencias físicas con mujeres de la mitad de su edad, quedando entre los cinco primeros puestos.

“Hay un estigma de que, con el avance de la edad, las mujeres solo deben dedicarse al cuidado del hogar y la familia. Es posible hacer ambas cosas”, agregó. “La mente tiene un poder muy grande para transformar nuestro cuerpo, no podemos dejar la mente de lado”.

¿Cómo perder peso y ganar masa muscular?

Para quemar grasa y ganar masa muscular al mismo tiempo, es necesario practicar actividad física diariamente, tener buenas horas de descanso y una dieta equilibrada, con un aumento en el consumo de proteínas y de grasas buenas, señala el medio Tua saúde.

La actividad física debe ser enfocada especialmente en ejercicios de fuerza, como musculación y CrossFit, que irán a estimular la ganancia de masa muscular. Por otro lado, agregar 30 minutos de ejercicios aeróbicos como caminatas y andar de bicicleta, ayuda a la pérdida de grasa sin afectar la masa muscular.

Para perder grasa corporal debemos gastar más energía que la que consumimos, no obstante, si no se consume una cantidad suficiente de energía, puede dar lugar a pérdidas musculares y un peor rendimiento en el ejercicio, por eso es importante llevar un seguimiento y un buen planeamiento nutricional con un profesional.