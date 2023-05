El día de la Madre ya se celebra en muchos países del mundo, después de todo: ‘madre solo hay una’. Frente días tan especiales, una ama de casa dedicó sentidas palabras que subrayaron el rol de las mamás y de la crianza: ella contó lo duro que puede llegar a ser madre, al menos en su caso. Su video se hizo viral al poco tiempo y ahora es vista como un ejemplo de fuerza materna.

Este video es proveniente de Perú y muestra un poco de la vida de Susana Espinoza (@susanaespinozajaimes). Esta aguerrida madre de familia mostró cuán importante son sus hijos para ella, sin embargo, también sopesa en la labor de ser madre tiempo completo: “A veces parece que nadie le da mérito”, menciona en una parte de su emotivo video.

“Tenemos que sacar fuerzas de donde sea”

Las historias de Madres e hijos abundan en las redes sociales, especialmente en épocas de mayo donde miles de familias esperan celebrar a lo alto el cariño y amor de sus amas de casa. El caso de Susana es especial porque remarca la ardua tarea que es preocuparse de por los hijos cuando los ánimos están bajos: “No somos de piedra, pero por amor a la familia, sacamos fuerza de donde sea”, dijo la laboriosa mujer.

Mira el video viral

Desde TikTok dejó en claro que las tareas del hogar, la cocina y la crianza son trabajos pesados que no cualquier persona se lleva a los hombros. Sin embargo, ella lo hace con gusto por una simple razón: sus hijos. De hecho, ella se grabó cocinando un suculento caldo de gallina por el favor que les pidió: “hace tiempo que desean almorzar eso”, dijo con la chispa que la caracteriza.

Sin embargo, ‘lo cortés no quita lo valiente’, en ocasiones Susana se ha sentido abatida por el sin fin problemas que debe afrontar un ‘cabeza’ del hogar: “Hay momentos en la vida en el que no nos sentimos bien. Ya sea emocionalmente, físicamente o moralmente, pero es así, es parte de la vida y a veces me preguntó: ¿Alguien lo notará?, Yo creo que sí, pero creo que lo más importante es que lo hacemos por los hijos”, sentenció finalmente, en un voto al cielo para seguir viviendo felices y con un poco de comprensión sobre su exhausto rol.

“El sacrificio de todas las madres debería ser celebrado a diario, a mi sí que no me gusta que haya un día para esto”, dijo una internauta.

“Las madres son santas, y esta señora me lo hizo a acordar por que no tengo a la mía al lado. Ella decía exactamente lo mismo”, dijo una segunda persona.