Una novia, aparentemente de Estados Unidos, está pasando por un momento inesperado que le ha generado mucha indignación. Resulta que ella había decidido casarse a fines de este mes, pero ahora está muy cerca de cancelar todo porque descubrió que su familia ha estado apostando sobre cuánto tiempo durará su matrimonio. El accionar de sus seres queridos ha dado que hablar en las redes sociales.

La mujer de esta historia optó por contar todo lo que está pasando en Reddit (effie389), de acuerdo a The Mirror. En su publicación, ella dejó en claro que una prima le habló sobre el accionar de algunos miembros de su familia.

“Se supone que mi boda será a fines de este mes, pero planeo cancelar todo y celebrar una boda en la corte porque mi prima me dijo que mi familia estaba haciendo apuestas sobre cuánto tiempo le tomaría a mi prometido darse cuenta de que no iba a recibir la ‘buena mujercita’ que estaba esperando y arrepentirse haberse casado conmigo”, dijo la novia.

La novia confrontó a sus familiares

Ella también contó que se animó a confrontar a sus familiares por ese accionar. Es ahí donde estos le indicaron que “era solo una broma inofensiva y que no tenía la personalidad para ser un ama de casa sumisa”. Su cuñada, en ese entonces, bromeó sobre asegurarse de que su pareja no se diera cuenta hasta después de la boda.

“Ya estaba molesta, pero su broma empeoró las cosas 10 veces más y les dije a todos que iba a cancelar la boda. Mi familia me dijo que no podía hacer eso porque la gente hablaría y mis futuros suegros no estarían contentos con eso, pero les dije que no me importaba y que podían decirles a todos por qué nunca tuve una ceremonia de boda”, recalcó.

“Mis padres me dicen que no cancele la boda porque me arrepentiré a la larga y sería vergonzoso para nuestra familia y para mí si la canceláramos ahora, pero no voy a dar marcha atrás”, añadió la mujer, claramente indignada. Según la citada fuente, muchos usuarios respaldaron su decisión, pero también hubo quienes sugirieron que celebrara la boda de igual manera, solo que sin su familia.

