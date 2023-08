En ocasiones, la actitud de personas extrañas y sin hogar deja mucho que desear; este sería el caso de Pía Lazzarino. La mujer, de Argentina, recorría una concurrida plaza hasta que un extraño la abordó: él le pidió dinero o limosna, pero ella prefirió darle la posibilidad de trabajar en su centro de labores, ¿Qué le respondió? La reacción del sujeto fue tan inesperada que ella subió su descargo a TikTok e hizo viral su breve anécdota.

“Pobre sí, boludo no”, dijo Pía del instante que le tomó por sorpresa, en la Ciudad de Rosario, en Argentina. Ella es una mujer alegre y no duda en subir sus ocurrencias y estilo de vida a TikTok, especialmente cuando se trata de reír con sus compañeros de oficina y hacer sketchs humorísticos.

“No me da unos manguitos”

De hecho, Pía tiene un característico sentido del humo y picardía, pero nada la preparó para el comentario de una persona sin hogar. Su video pronto acaparó cerca de 174 mil ‘views’ y cientos de personas que no se creyeron la osadía del hombre.

“Me dijo: señora, no me da unos manguitos (limosna) para comprar no sé que cosa que no escuché bien”, contó Pía desde su perfil @pialazzarino, justo minutos después de encontrarse con dicho hombre. La secuencia no dejó de ser divertida y la tiktoker se tomó todo con humor.

Ella prosiguió con su relato y recordó qué le dijo al sujeto: “ay querido, estamos a 30, a mí me falta todavía una semana para cobrar, yo ya no tengo más un mango, estoy igual que vos”. Si no fuera poco, Pía le ofreció a su conciudadano una oportunidad laboral.

“Si quieres, acompáñame, vamos a mi trabajo que hay vacantes y quién te dice que te puedan tomar”, detalló. No obstante, la respuesta del hombre en estado de abandono la dejó conmocionada:

“¿Saben lo que me dijo? ‘Ni en pedo quiero un trabajo como el suyo, si le estoy pidiendo plata y no tiene para darme, y todavía le falta una semana para cobrar, pagan muy mal ahí, no quiero trabajo, mejor me quedo pidiendo acá’”, fue el desmán que la hizo viral.

Lejos de molestarse, ambos se rieron carcajadas por lo intercambiado y la difícil situación que pasaban ellos dos: “Tiene un sentido del humor espectacular, lo tendría que haber grabado”, bromeó Pía.

“No encuentro fallas en su lógica”, “Tiene razón”,”Es que te pidió plata, no trabajo!! Es igual a cuando vas a comprar una pollera y te dicen no, tengo pantalones”, “Es honesto, ahora imagínatelo de trabajador. ¡Empleado del mes!”, “Este se pasó: sin planta, sin trabajo y sin modales, me cuesta aceptar que se rían por eso”, dijeron algunas personas de la historia.

