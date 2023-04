La celebración por los XV años es el momento más especial para cualquier joven, especialmente si se tiene a una dulce muchacha como protagonista con un bello vestido a la vista de todos. Para esta ocasión, la fiesta de una quinceañera casi se ve estropeada al no haber casi ningún asistente en su noche estelar ¿Qué fue lo que pasó? Sus amigos habrían preferido no verla ese día.

Desde MéxicoLa noche pasaba y solo algunos primos, hermanos y tíos le daban el saludo a esta quinceañera. Este caso entristeció a muchas personas en Internet, puesto que una tía muy querida hizo ‘el llamado’ por Facebook para acaparar visitantes de todas partes ¿El resultado? Una ayuda solidaria para esta jovencita.

“Yo me sentía muy mal”

“Nada más era mi familia, mi mamá, mis tíos, mi hermano y yo y se sentía muy mal […], aunque siempre he tenido una autoestima muy alta, pero esta vez estaba bien abajo”, contó la joven en su onomástico, pues había captado la atención del medio TV Azteca y su historia se hizo aún más difundida.

Tras darse a conocer ‘la emergencia’ por lo que pasaba la fiesta, solo 30 minutos bastaron para que docenas de personas llegaran y revivieran la emoción de la dulce joven, ahora hecha ‘mujer’. En su fecha especial no dudó en bailar y gozar con personas que no conocía; aunque la animosidad no les faltaba.

De hecho, el lugar quedó repleto de personas, e incluso aparecieron algunos mariachis que subieron los ánimos con música de ‘15 años’ y algunos boleros. Se llegó a ver incluso a personas que le trajeron regalos y así darle un gesto inolvidable a la cumpleañera: “Qué más da que personas así no hayan ido, ahora tienes nuevos contactos y gente interesante que sí te valora”, fue el comentario de un internauta.

Es así que la ‘santa’ de la noche pudo vivir una fiesta de ‘ensueño’ que no olvidará, ya que nuevos amigos habrían llegado a su vida: “Los quiero mucho, gracias por hacer mi fiesta maravillosa”, dijo la joven al medio, tras haber bailado y cantado por varios minutos.