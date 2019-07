Perro y cerdo protagonizan un clip que viene conmoviendo a miles de usuarios

► Islandia toma drásticas medidas contra 'influencers' que visitan paisajes en búsqueda de la foto perfecta



► Kylie Jenner y su hija Stormi se visten igual y se ganan los halagos de sus fanáticos | FOTOS



En YouTube hay miles de videos que tienen la capacidad de conmovernos. Muchos de estos se encuentran protagonizados por tiernas y adorables mascotas, las cuales salen realizando algunas actividades inusuales y pintorescas.

Una de estas grabaciones, que ha sido difundida en YouTube por Rumble Viral, deja ver lo bien que se llevan un perro de raza pug y un pequeño cerdo. Ambos animales viven en la misma casa.

El material comienza mostrándonos al can echado en un sofá y a su amigo rosado olfateando el mismo mueble. A los pocos segundos, se aprecia cómo el cerdo se acurruca junto al perro, llamado Mr. Nacho.

Esta corta escena, que tiene menos de un minuto de duración, ha sido reproducida en más de un millar de oportunidades. Dicha cantidad podría ser mayor en los siguientes días ya que el video se encuentra en YouTube desde el 2 de julio.

"Me parece una de las situaciones más especiales y cautivadoras que he visto en la red. Quedé tan feliz que no dudaré en compartir este clip", comentó un usuario.