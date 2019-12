OK. Este año el video con más likes (Me gusta) fue “Señorita”, de Shawn Mendes y Camila Cabello, una melodía pegajosa que desató la euforia de los fans alrededor del mundo y alcanzó la posición número uno en el YouTube Rewind 2019, pero lo que en realidad me llamó la atención fue la presencia de tres canciones de kpop en el Top 10:

Posición 9 para J-Hope con el cover de Chicken Noodle Soup (feat Becky G) ,

Posición 3 para Blackpink con Kill this Love

Posición 2 para BTS con Boy with Luv (feat Halsey)

Nada mal para la industria musical de Corea del Sur que ha logrado un crossover hacia las audiencias mundiales saliendo del clóset de las audiencias nicho donde se ubicaban hasta hace pocos años.

Y no es que fuera una sorpresa, pues a lo largo del año la cantidad de likes de estos videos musicales no pararon de crecer, pero colocar tres canciones entre lo mejor del año es el premio a la constancia de una industria basada en Asia que no para de crecer.

Algunos podrán argüir que al ser J-Hope parte de BTS entonces la boyband sería en realidad la única con dos presencias en el Top 10 de YouTube Rewind, pero eso sería desmerecer el trabajo del cantante y rapero para hacerse un espacio en solitario e ingresar al competitivo circuito de Estados Unidos, de la mano de la no menos popular Becky G.

MIRA EL VIDEO DE YOUTUBE REWIND 2019

Este logro de BTS complementa de manera ideal el triunfo obtenido el día anterior por la banda al llevarse el premio a mejor álbum del año y a la mejor canción en los Mnet Asian Music Awards (MAMA 2019) , desatando la alegría el ARMY en todo el mundo.



"Me gustaría agradecer a nuestro ARMY. Realmente trabajamos duro para hacer buenas canciones. Vamos a volver con un buen álbum la próxima vez”. (Jin de BTS)

Entre las miles de felicitaciones que circularon por Internet me llamó la atención de Jimmy Fallon, anfitrión y declarado fan de la banda:

Tras las fuertes críticas desatadas el año pasado contra el YouTube Rewind 2018 el de este año ha sido reconocido como más inclusivo y orientado hacia lo que la gente realmente consume en video. Y aunque he visto todo tipo de análisis y notas en medios de Perú y otras partes del mundo, para mi la versión 2019 consagra un secreto a voces: el Kpop no es solo acerca de música genial, sino de un estética visual que ha encontrado en YouTube el vehículo ideal para su crecimiento en el mundo.