Mujer huye al ver a la ‘Chica Badabun’ pero al final descubren sus infidelidades (y las de su pareja)

‘Exponiendo infieles’ de Badabun es una de las producciones más populares de YouTube y cada episodio se vuelve viral debido a las insólitas historias de sus protagonistas. En un reciente video, Omar y Biri terminaron su relación de tres meses al descubrir que cada uno le era infiel al otro por las comprometedoras pruebas que habían en sus celulares.

El video viral de YouTube comienza cuando Lizbeth Rodríguez, conductora del citado espacio, ingresa a un billar donde encuentra a la pareja jugando una amistosa partida de carambola y cuando Omar reconoce a la famosa ‘Chica Badabun’ y a su equipo, Biri echó a correr por miedo a afrontar las terribles consecuencias que le esperaban.

Lizbeth le ofrece a Biri la suma de 500 pesos mexicanos (unos 85 soles) para revisar su teléfono, oferta que acepta a regañadientes por pedido de Omar y ni bien desbloquea la pantalla de su equipo, ingresa un mensaje de un contacto de WhatsApp que la pone al descubierto debido al tono “cariñoso” de sus palabras para dirigirse a ella.

“¿Por qué no me dices que tienes un amigo que te habla con confianza? Yo todo te lo digo”, le espetó Omar a Biri, que solo decía que era un amigo y que no significaba nada; sin embargo, la ‘Chica Badabun’ seguía diciendo en voz alta los nombres de varios muchachos con los que intercambiaba mensajes, audios, fotos y hasta videos.

Incluso, uno de estos contactos le envió a Biri una foto subida de tono y otro incluso le sugirió hacer un trío, algo que hizo enfurecer a Omar y empezó a reclamarle por su (ahora) evidente traición. “Dos con los que habló son camaradas míos”, admitió ante las cámaras de ‘Exponiendo infieles’ de Badabun el protagonista del video viral de YouTube.

Pero la historia de la pareja protagonista de este increíble video viral de YouTube tuvo un giro inesperado cuando Lizbeth Rodríguez le pagó la misma suma a Omar para revisar su celular, encontrando también varios intercambios de mensajes a través de Facebook y WhatsApp con mujeres, alegando que se trataban de varias “amigas”.

“Ya me cansé de estos cabrones, que estén grabando”, dijo Omar, que tomó un taco de billar y amenazó con golpear al equipo de ‘Exponiendo infieles’ de Badabun. Un miembro de seguridad del programa tuvo que intervenir para calmarlo, pero antes de abandonar el lugar, destruyó el verdadero teléfono donde –según él– tenía toda la información.

“Y la neta, si tú eres infiel o te están siendo infiel, aprovecha. Estas pinches cosas que pasan no le pasan a cualquiera. Son mamadas de verdad”, reflexionó el protagonista del video viral de YouTube, que se retiró muy molesto del establecimiento junto a otra persona y gritando cosas ininteligibles a la ‘Chica Badabun’ y su equipo.