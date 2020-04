Todo está en la mente. A raíz de la pandemia por coronavirus, muchos gobiernos decretaron cuarentena, lo que obliga a las personas a permanecer en sus casas para impedir el aumento de casos de COVID-19. Ante esa situación, mucha gente vio cómo sus viajes se tuvieron que cancelar. Entre ellos está un joven que vive en Edimburgo, Escocia, que para no estresarse y lamentar lo que ocurre tuvo la idea de correr en casa con su maleta. Su accionar se volvió viral en YouTube.

La idea del protagonista del video que verás en esta nota fue aplaudida por miles de usuarios. Y es que a raíz de no poder, de momento, conocer otros lugares por lo que sucede en el mundo, el muchacho buscó y encontró la manera de controlar sus ganas y, en cierto modo, animar a la gente a hacer cosas divertidas e inesperadas.

Según el viral de YouTube, el joven decidió prender una máquina trotadora para hacer ejercicio desde la comodidad de su hogar, pero acompañado de su maleta de viaje, que la tuvo agarrada con la mano derecha.

Todo eso con el fin de ‘entrenar’ y al mismo tiempo quitarse el estrés de no poder visitar lugares por el COVID-19. Para muchos internautas, su accionar responde a que si bien él no puede salir, no olvida las cosas divertidas que hará (en este caso, viajar) cuando la situación en el mundo mejore, cosa que es algo positivo para no caer en depresión.

El video impactó bastante cuando fue compartido en YouTube y ahora ya se ubica entre los más destacados de la plataforma, con una gran cantidad de reproducciones. Tienes que verlo.

