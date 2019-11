Tras casi 40 años separados, Elliot (Henry Thomas) y E.T. se volvieron a reunir para ser imagen de la campaña navideña de la empresa de televisión Xfinity. El video fue publicado en YouTube y tiene más de 230 mil reproducciones.

El conocido extraterrestre regresa a la Tierra para reencontrarse con Elliot y conocer a su familia por Navidad. En imágenes se puede ver a E.T. compartiendo de actividades diarias con los hijos de su querido amigo humano.

Anuncio navideño de Xfinity con ET y Elliot como protagonistas. Foto: YouTube

El comercial de televisión cuenta con la música original de la película creada por John Williams y se puede apreciar la icónica imagen de la bicicleta y la luna protagonizada por los hijos de Elliot.

En el video de poco más de 4 minutos, E.T. y Elliot se vuelven a ver tras 37 años, cuando el humano ya es un hombre casado y padre de dos niños.

Se puede ver al actor Henry Thomas, que daba vida al niño de E.T., disfrutando de la nieve en una magnífica casa estadounidense. Ya adulto, el mejor amigo de E.T. lo introduce nuevamente en su familia, en su hogar, con sus hijos y esposa.

En el cortometraje, dos niños -que recuerdan a Elliot (Henry Thomas) y su pequeña hermanita Gertie (Drew Barrymore) - escuchan ruidos en su jardín que está cubierto de nieve. Curiosos, toman una linterna y deciden investigar.

Pronto, aparece E.T. Él los mira con sus ojos azules -joven y asustado- y pronuncia el nombre de Elliot. En ese momento, reaparece él, el mismo Elliot, que corre para abrazarlo y le grita: “¡Has vuelto!”. y presenta a los niños como sus hijos y a su esposa. E.T. parece no entender.

Entonces, Elliot le explica: “Muchas cosas han cambiado desde que estuviste aquí” e interna al extraterrestre en su núcleo familiar. Ellos le enseñan, por ejemplo, cómo es navegar en Internet en una tableta.

En otra escena, la hija de Elliot le deja experimentar con sus gafas de realidad virtual para ser aterrado por la imagen de un dinosaurio. Pero el cortometraje también pone en vitrina un conflicto real. La tecnología -aunque divierte- ha evolucionado hasta el punto de que la familia no tenga que salir de casa. Y E.T., nostálgico, comienza a extrañar a la suya.

En un rincón del hogar de Elliot, el extraterrestre visualiza a sus familiares. Esa noche, el hijo de Elliot despierta y lo encuentra en el cobertizo intentando subirse a una bicicleta y señala al cielo.

En la siguiente escena, Elliot y su esposa despiertan y observan -a través de su ventana- una de las escenas ya clásicas de la cinta: los niños volando de camino junto con E.T. Entonces, se dirigen a una cumbre donde el extraterrestre se embarcará en la nave que lo devolverá a su planeta.

Allí, toda la familia se une y se repite la frase final de E.T: “Estaré aquí a lado”, señalando el corazón del hijo de Elliot. Él parte y pronto, aparece una foto de los cuatro junto al extraterrestre con la leyenda: "Reconecta en Navidad".

El vídeo ya acumula más de dos millones y medio de visualizaciones en YouTube. La emoción de los fanáticos se expresó a través de las redes sociales donde el anuncio se volvió viral. A continuación, te contamos algunas razones por las que este video se convirtió en una tendencia.

GOLPE A LA NOSTALGIA: ¿Quién iba a creer que después de partir a “mi-ca-sa” el pequeño extraterrestre cabezón de largos brazos e índice fosforescente volvería a visitar a su amigo Elliot?

Ese fue el sueño de muchos niños en los 80 y ahora, Lance Acord, encargado de fotografía de títulos como 'Lost in Translation', ha hecho realidad dirigiendo este anuncio que ha contado con el beneplácito del propio Spielberg.

¿SECUELA DE E.T.?: La idea de E.T. regresando a la Tierra casi 40 años después para aprender sobre cuán lejos hemos llegado como sociedad y conocer a la familia de Elliott es básicamente todo lo que quieres de una secuela de E.T., si es que realmente sucediera, algo que casi nadie realmente querría porque nunca podría estar a la altura de la original.

E.T. y su amigo Elliott volvieron a estar juntos, 37 años después de la inolvidable película de Steven Spielberg. Foto: AP

SE MANTIENE LA HISTORIA: “La audiencia tendrá todo lo que quieren de una secuela, sin las partes que podrían destruir la belleza de la original y el lugar especial que tiene en los corazones de todo el mundo”, ha asegurado el propio Henry Thomas, que ha vuelto a meterse en la piel de Elliot, si bien ahora es un padre de familia, con esposa y dos hijos (muy parecidos a él y su hermana en el filme original, Drew Barrymore).

"La integridad de la historia de la película no se ha perdido con este anuncio. Es un 'win win' (todos ganan), ha explicado el actor en un comunicado.

LA AMISTAD: Dos amigos inseparables en la gran pantalla, ‘ET, el extraterrestre’ y el pequeño Elliot, han vuelto a reunirse nada más y nada menos que 37 años después, para un anuncio navideño para el canal Xfinity de la cadena NBC.

La gran amistad entre ellos se volvió un ícono de la pantalla grande. Nuestros corazones se emocionaron al ver a los dos amigos juntos, pese al paso del tiempo.