Los gatos suelen ser animales muy amigables, pero cuando no quieren que alguien invada su espacio personal, lo demuestran. Precisamente, un gato de Michigan, Estados Unidos, está en boca de miles de usuarios por no permitir que una joven lo acaricie. La escena registrada en su propia casa fue compartida en YouTube y no tardó en volverse viral.

Resulta que el pequeño felino se había parado muy cerca de la ventana para poder observar tranquilamente la calle. La hermana de su dueño se percató de ello, y fue hacia él con la intención de acariciarlo.

Sin embargo, no contó con que el gato no quería que lo haga, pues apenas sintió su mano en su cuerpo, utilizó una de sus patas para impedir que le siga tocando, según podemos apreciar en el video viral de YouTube.

Incluso, a manera de dejarle bien clara la idea de que no quería caricias en ese momento, pisó su mano, pero a pesar de ello, la mujer quiso intentarlo otra vez, y él nuevamente mostró su rechazo.

La escena difundida en YouTube acabó impresionando a miles de usuarios de Estados Unidos, México y España. Actualmente, el clip viral posee una gran cantidad de reproducciones y reacciones.

VIDEO RECOMENDADO

Mira las divertidas reacciones de los gatos al ver a sus dueños con filtro felino

Mira las divertidas reacciones de los gatos al ver a sus dueños con filtro felino

TE PUEDE INTERESAR

MIRA MÁS VIDEOS

Cobra es captada encarando a cuatro gatos y desenlace sorprende a miles de internautas

Cobra es captada encarando a cuatro gatos y desenlace sorprende a miles de internautas

Mujer retorna a su casa y encuentra a su perro y loro en curiosa situación

Mujer retorna a su casa y encuentra a su perro y loro en curiosa situación

Perro espera todos los días a chofer de un autobús que le regala comida

Perro espera todos los días a chofer de un autobús que le regala comida