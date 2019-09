► Empleada del hogar ganó la lotería, luego de colocar su boleto dentro de una Biblia

Virales de YouTube | La posición de guardameta en el fútbol es una de lo más importantes en el esquema táctico de cualquier director técnico, pues son los encargados de evitar que el balón ingrese a la portería. Precisamente, Mahmoud Gad se convirtió en una sensación viral por esta increíble jugada que protagonizó, causando revuelo en redes sociales como YouTube. ya que hizo recordar a más de uno al portero Richard Tex Tex de ‘Super Campeones’ (Ken Wakashimazu en ’Captain Tsubasa’, como se le conoce al personaje y al anime en Japón, respectivamente).

El arquero del club egipcio ENPPI salvó a su equipo en dos oportunidades, pero fue su segunda intervención la que ha dejado a todos con la boca abierta.

Primero, se adelantó varios metros y despejó el balón con la cabeza para inmediatamente regresar a su área. Fue en ese momento que tuvo que desviar un rebote que iba directo al arco.

Mira esta alucinante atajada en Egipto

Con una maniobra alucinante, y como si fuera el mismo 'Superman', se suspendió en el aire como el mencionado superhéroe. Era un gol más que seguro para el equipo rival, pero tras esta acción de Mahmoud Gad solo fue un tiro de esquina.

Pese a que ahora su intervención es viral en YouTube, su equipo perdió por goleada 4-0 en el estadio del Pyramids, por la primera fecha de la Liga de Egipto.

