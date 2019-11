“Ninguna buena acción queda sin castigo”. Este viejo proverbio grafica a la perfección la situación que vivió una mujer en Inglaterra en su intento de ayudar a su madre a limpiar un establo.

Molly Wise, natural de Essex, lleva a su hija de 3 años cada semana para que monte un pony; sin embargo, en esta ocasión quiso darle una mano a su progenitora a auxiliar al propietario de otro equino a “deshacerse” de sus desechos.

En el video compartido en YouTube por el canal Storyful se ve a la joven luchando para empujar una carretilla en el lodo antes de caer de cara en el estiércol y terminar cubierta por completo.

Las palabras de la madre de Wise se convirtieron en sonoras carcajadas al ver lo que le había ocurrido a su hija, cuyo frustrado esfuerzo grabado en video acumuló miles de reproducciones y cientos de comentarios en YouTube .

“Cuando estaba llevando la carretilla al montón de estiércol, pensó que sería divertido filmarme, ya que creía que me iba a caer. Sé que no estaba vestida para la ocasión, ¡pero no esperaba estrellarme contra los desechos!”, reveló Molly al citado canal de YouTube .

