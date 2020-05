En muchos países del mundo se aplicó la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus. Dicho esto, un hombre que vive en Nueva Gales del Sur, Australia, vio que la medida ocasionó que sus hijas estén aburridas en casa, por lo que para que se distraigan, dejó que le tiñeran la barba de color rosa. El video de todo lo ocurrido fue compartido en YouTube y se volvió viral.

El padre de esta historia no soportó que sus hijas no encuentren algo que las distraiga durante el aislamiento social obligatorio, por lo que no dudó en hacer algo para arreglar la situación. Su accionar, evidentemente, fue impensado para las personas en casa.

Y es que, según el video viral de YouTube, el hombre permitió que sus hijas tiñeran su barba de color rosa. Si bien no tenía la necesidad de cambiar el tono de su vello facial, él estuvo de acuerdo con que ellas se divirtieran de esa manera.

En la grabación difundida en la red social se puede apreciar claramente cómo fue el proceso del cambio de look del padre. Al final, cuando ya el trabajo estaba hecho, fue a verse en el espejo y le costó creer cómo lucía.

Pero siempre estuvo con buena actitud, ya que sabía que lo que había permitido era para que sus hijas estén mejor durante la cuarentena por el coronavirus. Miles de internautas de YouTube quedaron impactados con su accionar y aplaudieron el buen gesto.

