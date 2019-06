[EN DIRECTO] Partidos de hoy, miércoles 19 de junio 2019, Copa América, Copa de Oro, Mundial Femenino y más

[DESDE BRASIL] SEGUIR EN DIRECTO | FÚTBOL EN VIVO ONLINE | Partidos de hoy miércoles 19 de junio. Sigue una nueva jornada de fútbol, ayer se jugaron todos los partidos del Grupo A, donde Perú venció a Bolivia por 3 a 1 y Brasil empató con Venezuela a cero. Hoy se juega los partidos del Grupo B de la Copa América 2019 con dos vibrantes encuentros, por un lado Colombia llega bien para enfrentar a Qatar luego de vencer por 3-0 a Argentina de Messi,y por otro lado Argentina buscará ganar frente a Paraguay que viene de empartar 2-2 frente a Catar. Al cuadro de Lionel Messi le urge ganar ya que otro resultado complicaría sus aspiraciones de clasificar a la próxima ronda de este torneo continental, y la par tenemos dos importantes encuentros de la Copa de Oro 2019 que se juega en centroamérica, tenemos el Cuba vs. Martinica y el México vs. Canadá por la fase de grupos. De esta manera, te presentaremos el calendario completo de encuentros con las fechas, horarios y resultados para no perderte ningún detalle de los partidos de hoy en vivo y en directo.

Para ver fútbol en vivo online ya no será un problema, puedes disfrutar de los mejores partidos ingresando a las diferentes webs y aplicaciones móviles que te presentaremos a continuación; de esta manera, no te perderás los partidos en vivo y en directo desde tu celular o cualquier dispositivo móvil. Para que no te pierdas ningún partido, sigue al Comercio.pe y no te pierdas, la hora, canales, alineaciones, minuto a minuto, resultados y todos los detalles de estos vibrantes encuentros.

Esta es la lista de los partidos de hoy, miércoles 19 de junio:

▶ VER AQUÍ Copa América 2019:

● Colombia vs. Qatar EN VIVO vía América TV / Caracol TV: por la segunda jornada de la Copa América | Grupo B



Colombia vs. Qatar se citan este miércoles (4:30 pm. / EN VIVO ONLINE vía América TV / DirecTV Sports / Caracol TV) en el Morumbí, para disputar un partido válido por la Copa América | EN DIRECTO.



Colombia vs. Qatar: Transmisión EN DIRECTO y Señal EN VIVO por el grupo B de la Copa América 2019. (Foto: Twitter)

● Argentina vs. Paraguay: Transmisión EN VIVO del duelo por Copa América | Grupo B | Seguir señal EN DIRECTO



La selección argentina busca lavarse la cara en la Copa América 2019 ante una Paraguay que podría dejarlo fuera del torneo.



Argentina vs. Paraguay EN VIVO vía América TV: por la segunda fecha del grupo B de la Copa América 2019. (Foto: Twitter)

▶ VER AQUÍ COPA DE ORO 2019

● Cuba vs. Martinica EN VIVO: por la segunda fecha de la Copa Oro 2019 | VER EN DIRECTO | Grupo A



Cuba y Martinica juegan este miércoles (07:00 pm. / EN VIVO ONLINE vía Sky HD) por la segunda fecha de la Copa Oro. El compromiso se desarrollará en el estadio Sports Authority Field de Denver | EN DIRECTO.



Cuba vs. Martinica EN VIVO: por la segunda fecha del grupo A de la Copa Oro 2019 | EN DIRECTO. (Foto: Twitter)

● México vs. Canadá EN VIVO vía TV Azteca / Televisa: HOY por la segunda jornada de la Copa Oro 2019 | Grupo A



México juega este miércoles (09:00 pm. / EN VIVO ONLINE vía Azteca Deportes) ante Canadá, por la segunda jornada de la Copa Oro. El duelo se desarrollará en el Broncos Stadium at Mile High.



México vs. Canadá EN VIVO vía TV Azteca y Televisa: por segunda fecha grupo A de la Copa Oro 2019. (Foto: Twitter)

▶ VER AQUÍ MUNDIAL FEMENINO FRANCIA 2019

● Argentina vs Escocia: EN VIVO Partido decisivo por el Mundial Femenino Francia 2019



Argentina vs Escocia : Ambas selecciones se enfrentan por la última fecha del Mundial Femenino Francia 2019.



Argentina vs Escocia: EN VIVO ONLINE TV EN DIRECTO por TV Pública DirecTv TyC el Mundial Femenino Francia 2019

● Japón vs Inglaterra EN VIVO HOY por Mundial Femenino 2019

Japón e Inglaterra se enfrentarán por la última jornada del grupo D del Mundial Femenino Francia 2019 desde las 14:00 horas.





