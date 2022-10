Supongamos que mientras caminas por la calle te encuentras con una persona que recién has conocido y ambos toman la misma ruta para dirigirse a un determinado lugar, es inminente que en algún momento se hablen, pero la confianza entre ambos hace que no salgan muchos temas de conversación, ¿Te gustaría evitar este tipo de situaciones incómodas de una manera impecable sin que nadie se sienta mal? entonces aprende a simular una “llamada falsa” desde tu dispositivo móvil con sistema operativo Android.

A veces resulta difícil crear excusas para salir de una situación incómoda, no obstante, una llamada falsa siempre es la mejor solución porque fácilmente podrías inventar los siguientes pretextos: que un familiar se ha olvidado las llaves de tu casa, que no le han dejado comida a tu perro, no cargaste dinero en la billetera, etc., incluso con este truco se escuchará que alguien “realmente” se está comunicándose contigo.

CÓMO SIMULAR UNA LLAMADA FALSA EN TU CELULAR

Primero, desde la Google Play Store de Android tienes que descargar la aplicación “Llamada falsa-broma”, la puedes obtener rápidamente haciendo clic aquí .

tienes que descargar la aplicación “Llamada falsa-broma”, la puedes obtener rápidamente haciendo clic . Ahora, abre la app y otórgale todos los permisos necesarios para que pueda operar sin inconvenientes.

El siguiente paso es presionar sobre la sección “Llamador”, aquí vas a configurar el nombre y número de la persona que te está “llamando”. Si deseas añade una imagen, aunque nadie lo hace, por lo que le dará mayor credibilidad a la situación

Oprime la pestaña denominada “Voz”, la cual te permitirá grabar un audio que sonará simultáneamente mientras estás en plena “llamada”. Se recomienda medir bien los tiempos para que parezca un diálogo real.

A través de la opción “Programar”, elige el tiempo para que el aplicativo te llame en un mínimo de 10 segundos o un máximo de 1 minuto.

También cuenta con el botón “Llama ahora”, como su propio nombre lo indica se realizará la llamada entrante en ese mismo instante.

POR QUÉ LOS USUARIOS NO PREFIEREN MIUI DE XIAOMI

Los Bugs de Xiaomi : la navegación de gestos no funcionan correctamente, de igual manera las cámaras que incluyen las redes sociales o aplicaciones, por último, las notificaciones llegan después de varios minutos y no se pueden desactivar las de una app en específico.

: la navegación de gestos no funcionan correctamente, de igual manera las cámaras que incluyen las redes sociales o aplicaciones, por último, las notificaciones llegan después de varios minutos y no se pueden desactivar las de una app en específico. Parches de seguridad : cuando se detecta un fallo de seguridad que puede ser aprovechado por los ciberdelincuentes, normalmente Xiaomi tarda varios días en lanzar un nuevo parche que solucione el inconveniente.

: cuando se detecta un fallo de seguridad que puede ser aprovechado por los ciberdelincuentes, normalmente Xiaomi tarda varios días en lanzar un nuevo parche que solucione el inconveniente. Alto consumo de la memoria RAM : con cada actualización de la interfaz de usuario MIUI , el celular ejecuta más procesos y llena de inmediato los GB de la memoria RAM, lo que provocaría bugs, ralentización del sistema operativo, el recalentamiento de la batería y en el peor de los casos el reinicio repentino.

: con cada actualización de la interfaz de usuario , el celular ejecuta más procesos y llena de inmediato los GB de la memoria RAM, lo que provocaría bugs, ralentización del sistema operativo, el recalentamiento de la batería y en el peor de los casos el reinicio repentino. Conexiones : el Bluetooth es inestable, ya sea con parlantes, auriculares, smartwatches, etc. Si te conectas a una red WiFi sin internet, el celular no realiza el cambio automático a datos móviles.

: el Bluetooth es inestable, ya sea con parlantes, auriculares, smartwatches, etc. Si te conectas a una red WiFi sin internet, el celular no realiza el cambio automático a datos móviles. Otras razones: los usuarios consideran que el modo oscuro es una de las peores funciones. Intentan parecerse a la interfaz de usuarios de iOS. La animación de la carga rápida no muestra el porcentaje exacto.

