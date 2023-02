¿Para qué sirve el “control + z”? Se trata de una combinación de teclas muy popular a nivel mundial, la cual se utiliza para que corrijas algo que equivocadamente cometiste, por ejemplo: es común que te encuentres editando un documento Word en tu computadora o portátil, pero, de repente eliminas la parte de un texto que querías conservar, es aquí cuando tienes que oprimir las referidas teclas en el orden que las colocamos. Lo mismo puedes hacer en un teléfono Android, la diferencia es que al tratarse de un teclado digital no presionarás nada, sino realizarás un sencillo gesto que desde Mag te enseñaremos a continuación.

Antes de comenzar, es necesario destacar que este truco solo se puede ejecutar en un dispositivo Samsung que tenga su teclado predeterminado, hablamos del “Galaxy Keyboard”, no funciona con otras aplicaciones como: Gboard, Microsoft SwiftKey, Fleksy, etc., por lo meno no de la manera que te diremos.

El truco para utilizar el “control + z” en tu celular Android

Primero abre cualquier aplicación que contenga campo de texto, puede ser WhatsApp u otras aplicaciones de mensajería.

Ahora, procede a escribir un texto largo.

El siguiente paso es borrar el contenido, pero simula que te pásate un poco.

Finalmente, con los dedos índice y medio, arrastra de derecha a izquierda por encima del teclado (de forma horizontal no lo olvides).

Verás que el contenido se ha reestablecido automáticamente.

¿Cómo eliminar el bloatware de tu móvil Android?

Primero, debes tener un cable USB y haber instalado los drivers ADB en tu computadora.

¿Qué son los drivers ADB? se trata de una herramienta basada en línea de comandos, la cual te permite comunicarte con el dispositivo Android desde la PC o portátil.

Para obtenerlos en Windows haz clic aquí . Para ejecutarlo en el ordenador, extrae el contenido del ZIP > y abre una ventana de comandos (pulsa Shift + Click derecho y “Abrir ventana de comandos/PowerShell aquí”).

. Para ejecutarlo en el ordenador, extrae el contenido del ZIP > y abre una ventana de comandos (pulsa Shift + Click derecho y “Abrir ventana de comandos/PowerShell aquí”). Ahora, conecta el celular a tu PC y activa la depuración USB del teléfono.

El siguiente paso es abrir nuevamente la ventana de comandos y escribir “ adb devices ”, te tiene que aparecer el número identificativo del dispositivo en la referida ventana.

”, te tiene que aparecer el número identificativo del dispositivo en la referida ventana. Luego, en el ordenador introduce “ adb shell ”. Para enlistar las apps preinstaladas que quieres eliminar o deshabilitar, ejecuta el comando “ pm list packages | grep (marca del smartphone) ”, por ejemplo, “ pm list packages | grep samsung ”, sin las comillas por supuesto.

”. Para enlistar las apps preinstaladas que quieres eliminar o deshabilitar, ejecuta el comando “ ”, por ejemplo, “ ”, sin las comillas por supuesto. Finalmente, para eliminar una app predeterminada introduce el comando “ pm uninstall -k - -user 0 nombredelpaquete ”. Por ejemplo: “ pm uninstall -k - -user 0 com.samsung.calculator ”.

”. Por ejemplo: “ ”. Repite el proceso con todas las apps.

