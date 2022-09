Es probable que alguna vez hayas borrado casualmente una o varias notificaciones importantes de tu teléfono inteligente, es aquí en dónde te preguntas “¿Ahora qué hago?”, no todo está perdido, te comentamos que los dispositivos móviles con S.O. Android te permiten acceder a una sección en donde vas a ver todas las notificaciones leídas y eliminadas por error, sin duda es una de las funciones más útiles cuando no sabes qué aplicación ha sido la que te envío ese recordatorio.

Se trata de la herramienta “Historial de notificaciones”, la cual se encuentra disponible en los celulares con Android 11 o versiones superiores. Como su propio nombre lo indica, es una sección en donde se van a registrar durante 24 horas todas las notificaciones que te han enviado los aplicativos de tu smartphone, así podrás verlas nuevamente en caso las hayas cerrado por accidente.

La referida función será capaz de guardar las notificaciones de mensajes, ya sea de WhatsApp, Messenger, Telegram, etc., de navegadores como Google Chrome, aplicaciones, llamadas, entre otros. No tendrás que descargar aplicaciones adicionales, no obstante, es importante aclarar que antes debes activar la herramienta para que recién se registren tus notificaciones.

CÓMO ACTIVAR EL HISTORIAL DE NOTIFICACIONES DE ANDROID

Primero, ingresa a los “Ajustes” de tu dispositivo Android , lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

, lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje. Ahora, presiona el apartado que dice “Notificaciones”.

El siguiente paso es oprimir sobre la opción denominada “Ajustes avanzados”.

Aquí debes tocar la sección “Historial de Notificaciones”.

Activa el único interruptor que te aparece.

Finalmente, cada vez que elimines una notificación por error podrás ingresar a este historial para recuperarla.

COSAS QUE NO DEBES HACER PARA CUIDAR LA BATERÍA DE TU CELULAR ANDROID

Evita que tu celular se descargue por completo : de acuerdo con la información difundida por el portal tecnológico Android Authority, lo ideal sería mantenerlo entre el 20% y 80%, ¿Por qué? porque con el tiempo las celdas de iones de la batería se fuerzan y terminan por degradarse, algo que afectaría al rendimiento de la misma.

: de acuerdo con la información difundida por el portal tecnológico Android Authority, lo ideal sería mantenerlo entre el 20% y 80%, ¿Por qué? porque con el tiempo las celdas de iones de la batería se fuerzan y terminan por degradarse, algo que afectaría al rendimiento de la misma. No lo dejes mucho tiempo en 0% : existen ocasiones en donde tu móvil se apaga por completo, pero siempre queda un poco de energía para funciones vitales o de emergencia, si constantemente lo dejas descargado durante días o semanas, es probable que deje de funcionar de un momento a otro.

: existen ocasiones en donde tu móvil se apaga por completo, pero siempre queda un poco de energía para funciones vitales o de emergencia, si constantemente lo dejas descargado durante días o semanas, es probable que deje de funcionar de un momento a otro. Impide que tu celular se encuentra a temperaturas altas : deja de utilizarlo si sientes que tu celular se recalienta, recuerda que la degradación de los componentes internos de las baterías se acelera con el calor.

: deja de utilizarlo si sientes que tu celular se recalienta, recuerda que la degradación de los componentes internos de las baterías se acelera con el calor. Carga rápida con moderación: algunos dispositivos Xiaomi cargan la totalidad de su batería en 15 minutos, esto con un cargador de 120W, aunque no es una función negativa si lo repites a diario podría dañar considerablemente la batería.

Síguenos en nuestras redes sociales: