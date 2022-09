Los dispositivos móviles con sistema operativo Android cuentan con diferentes tipos de modos, por ejemplo: existe el modo para desarrolladores, ingeniero, silencioso, etc., cada uno cumple con una función específica para mejorar el rendimiento del teléfono, sin embargo, existe uno que es capaz de brindarte hasta 30 minutos más de batería, nos referimos al modo “hora de dormir”, ¿Quieres saber cómo habilitarlo? desde Mag lo explicaremos a continuación.

Es probable que en más de una ocasión te hayas ido a descansar dejando tu celular al 100%, pero, al despertar te quedas sorprendido porque la batería se encuentra en un 80% o incluso por debajo del 50%, algo que incomoda demasiado si es que vas a salir de casa, ¿por qué ocurre esto? simple, cuando el móvil está en reposo, significa que nadie lo utiliza, todavía continúa ejecutando procesos, sobre todo si dejaste aplicaciones abiertas en segundo plano, ¿Es posible evitarlo? la respuesta es sí, gracias al modo “hora de dormir”, el mismo que te enseñaremos a activar en las siguientes líneas.

Es importante aclarar que este modo cambiará la pantalla de tu smartphone a escala de grises para ahorrar una gran cantidad de batería, además, silenciará las llamadas, notificaciones y cualquier otro sonido para que no te molesten en la madrugada o entre las horas de sueño que has configurado. Otro dato a resaltar es que “hora de dormir” no afectará a las alarmas que has programado.

LOS PASOS PARA HABILITAR EL MODO HORA DE DORMIR EN ANDROID

Primero, ingresa a los “Ajustes” de Android , lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

, lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje. Ahora, busca y presiona sobre el apartado que dice “Bienestar digital y controles parentales”.

Desplázate hacia abajo y accede al “Modo hora de dormir”.

Si deseas lo puedes habilitar oprimiendo en “Activar ahora”, o encendiendo el interruptor denominado “Activar según programa”.

Si escoges el último, podrás configurar los días y definir un horario para que el referido modo se active automáticamente.

COSAS QUE NO DEBES HACER PARA CUIDAR LA BATERÍA DE TU CELULAR ANDROID

Evita que tu celular se descargue por completo : de acuerdo con la información difundida por el portal tecnológico Android Authority, lo ideal sería mantenerlo entre el 20% y 80%, ¿Por qué? porque con el tiempo las celdas de iones de la batería se fuerzan y terminan por degradarse, algo que afectaría al rendimiento de la misma.

: de acuerdo con la información difundida por el portal tecnológico Android Authority, lo ideal sería mantenerlo entre el 20% y 80%, ¿Por qué? porque con el tiempo las celdas de iones de la batería se fuerzan y terminan por degradarse, algo que afectaría al rendimiento de la misma. No lo dejes mucho tiempo en 0% : existen ocasiones en donde tu móvil se apaga por completo, pero siempre queda un poco de energía para funciones vitales o de emergencia, si constantemente lo dejas descargado durante días o semanas, es probable que deje de funcionar de un momento a otro.

: existen ocasiones en donde tu móvil se apaga por completo, pero siempre queda un poco de energía para funciones vitales o de emergencia, si constantemente lo dejas descargado durante días o semanas, es probable que deje de funcionar de un momento a otro. Impide que tu celular se encuentra a temperaturas altas : deja de utilizarlo si sientes que tu celular se recalienta, recuerda que la degradación de los componentes internos de las baterías se acelera con el calor.

: deja de utilizarlo si sientes que tu celular se recalienta, recuerda que la degradación de los componentes internos de las baterías se acelera con el calor. Carga rápida con moderación: algunos dispositivos Xiaomi cargan la totalidad de su batería en 15 minutos, esto con un cargador de 120W, aunque no es una función negativa si lo repites a diario podría dañar considerablemente la batería.

