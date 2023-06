Es probable que nunca hayas utilizado las aplicaciones que vienen instaladas de manera predeterminada en tu dispositivo móvil con sistema operativo Android, un claro ejemplo es la “Radio FM”, resulta muy difícil que actualmente los usuarios reemplacen las plataformas de música como Spotify o YouTube Music por una emisora radial.

Además, recuerda que estas aplicaciones no solo consumen espacio de almacenamiento de la memoria interna, sino también algunos recursos del teléfono, entre los más importantes la tarjeta RAM y el procesador, ¿Te gustaría desactivar temporalmente o para siempre estas apps que no te brindan ningún beneficio? desde Mag lo explicaremos a continuación.

No es posible desinstalar las aplicaciones nativas de tu smartphone, por lo menos no con un proceso sencillo, ya que requieres de los conocimientos necesarios para que no desconfigures algo que altere el normal funcionamiento del sistema operativo. Las ventajas de desactivar las referidas apps es que notarás una mayor fluidez al momento de utilizar el teléfono, por otra parte, el tiempo de encendido se reducirá considerablemente, pues dichos softwares ya no ejecutarán procesos cuando prendas o reinicies el celular.

Así puedes desinstalar las aplicaciones preinstaladas en tu celular Android

Primero, ingresa a los ajustes de tu teléfono Android , lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

, lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje. Ahora, presiona sobre el apartado que dice “Aplicaciones”.

Te aparecerán todas las apps que vienen por defecto y las que descargaste a través de la Google Play Store o sitios externos.

Busca los aplicativos predeterminados que no utilices, por ejemplo: “Calendario”.

Accederás a la información de la app y en la parte inferior te aparecerán tres opciones: “Abrir”, “Desactivar” y “Forzar cierre”.

Oprime la última > dale a “Aceptar” > luego toca en “Desactivar” dos veces.

Posiblemente te aparezca el aviso: “ Es posible que otras aplicaciones dejen de funcionar correctamente ”, no te preocupes, esto solo ocurre si desinstalas programas como “Private Compute Services”, “Android System Intelligence”, “Android system WebView”, etc.

”, no te preocupes, esto solo ocurre si desinstalas programas como “Private Compute Services”, “Android System Intelligence”, “Android system WebView”, etc. Listo, eso sería todo. Repite el mismo proceso con las apps que no utilice para que optimices tu smartphone.

Razones para no utilizar tu teléfono con la pantalla rota

Los pedazos de vidrio de las micas rajarían la pantalla del celular Android , algo que haría poco atractivo a tu dispositivo.

, algo que haría poco atractivo a tu dispositivo. Además, podrías cortarte la yema de los dedos o que los pequeños fragmentos de vidrio entren a tu ojo (cuando estás acostado boca arriba).

La pantalla quebrada también pone en riesgo a los componentes internos. Esto debido a que las grietas que generó el golpe pueden pasar líquidos o polvo que terminen dañando algunas piezas fundamentales del teléfono.

Lo ideal sería cambiar la mica o acudir al servicio técnico para que arregle la pantalla.

Es más económico arreglar un componente que varios.

